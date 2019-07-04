توقعات خفض الفائدة تصعد بالأسهم الأمريكية

المصدر: نيويورك-وكالات

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية تدعم توقعات خفض الفائدة، وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.32 % إلى 26850.09 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.4 % إلى 2979.8 نقطة، وارتفع «ناسداك» بنسبة 0.5 % 8126.3 نقطة.ودعم قطاعا المرافق والسلع الاستهلاكية مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز» ليكون في طريقه لتحقيق مستوى قياسي للجلسة الثالثة.

وتلقت «وول ستريت» الدعم من تزايد توقعات خفض معدلات الفائدة في الشهر الجاري بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 102 ألف وظيفة بأقل من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

بينما ارتفع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في العام الجاري خلال مايو، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات. واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.681.