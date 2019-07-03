«بلومبرغ»: 41 % انخفاض القروض بدول التعاون في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

نشرت بلومبرغ جداولها الخاصة بالأسواق الرأسمالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للنصف الأول من عام 2019، والتي أشارت إلى أن إجمالي قروض المقترضين في منطقة مجلس التعاون بلغ 30.85 مليار دولار في النصف الأول، بانخفاض 41.1 ٪، مقارنة بالنصف الأول 2018.

وارتفع حجم القروض المصرفية المشتركة، التي سجلها المقترضون من الإمارات بنسبة 10.2 ٪، مقارنة بالنصف الأول 2018، ليبلغ 20.46 مليار دولار. بينما انخفض حجم القروض المصرفية المشتركة التي سجلها المقترضون في السعودية بنسبة 76 ٪، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، لتبلغ 6.85 مليارات دولار.

وارتفع عدد البنوك المحلية المدرجة ضمن قائمة مديري الاكتتاب العشرة الأوائل في المنطقة، إلى 5 مصارف خلال النصف الأول من عام 2019، بينما لم تضم القائمة أي مصرف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث احتل بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق، المرتبة الأولى والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد الصكوك الصادرة في النصف الأول من عام 2019، 13.86 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22.9 ٪، مقارنة بالنصف الأول 2018. وارتفع عدد البنوك المحلية المدرجة ضمن قائمة ضامني اكتتاب الصكوك العالمية الخمسة الأوائل في المنطقة، إلى 3 مصارف في النصف الأول 2019، بعد أن ضمت القائمة مصرفاً واحداً فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض إجمالي حجم السندات الممنوحة في منطقة مجلس التعاون بنسبة 3.8 ٪، مقارنة بالنصف الأول 2018، ليبلغ 53.97 مليار دولار. وانخفض حجم السندات التقليدية الممنوحة في منطقة مجلس التعاون، بنسبة 5.8 ٪، بينما ارتفع حجم الصكوك الممنوحة في المنطقة بنسبة 8.8 ٪، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.