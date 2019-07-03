أسواق الأسهم المحلية تتماسك مدعومة بمكاسب «القيادية»

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أغلق سوق دبي المالي، متماسكاً بالمنطقة الخضراء، في ختام تعاملات أمس، وللجلسة الرابعة على التوالي، مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية، يتصدرها «إعمار العقارية»، فيما ارتد سوق أبوظبي للصعود، مع عودة الاستقرار حيال الهدنة التجارية بين أمريكا والصين، وترحيب المستثمرين بقرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية، بعدد كبير من القطاعات، إلى جانب اقتراب موسم الإفصاحات نصف السنوية.

وصعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.20 %، أو ما يعادل 5.24 نقاط، ليغلق عند 2678.92 نقطة، مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«داماك»، إلى جانب نشاط على أسهم قطاع التأمين، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 0.28 نقطة، أو ما نسبته 0.01 %، ليستقر عند 4978.84 نقطة، مدفوعاً بمكاسب «دانة غاز» و«اتصالات».

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق تشهد حالة من التفاؤل، بدعم من قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والخاص بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100 %، ما يعزز معنويات المتعاملين، في ظل التوقعات بجذب سيولة جديدة للأسواق.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين، إلى نحو 275.37 مليون درهم، موزعة بواقع 177.86 مليوناً في دبي، و97.5 مليوناً في أبوظبي، فيما جرى تداول 182.01 مليون سهم، منها 147.51 مليون سهم في دبي، و34.5 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3645 صفقة.

صعود

وتصدر الارتفاعات بسوق دبي المالي قطاع التأمين، الذي ارتفع 1.75 %، مع صعود سهم «سلامة للتأمين» بنسبة 2.98 %، و«دار التكافل» 1.87 %، و«أمان» 1.54 %، وزاد قطاع السلع بنسبة 1.72 %، مع ارتفاع سهم «دي إكس بي» 2.05، وارتفع قطاع النقل 0.63 %، مع صعود سهم «الخليج للملاحة» 5.47 %، و«العربية للطيران» 0.94 %.

وارتفع قطاع العقارات 0.53 %، مع صعود سهم «إعمار العقارية» 0.67 %، مع التأكيد على إعادة شراء شركة دبي لصناعات الطيران كامل أسهمها المشتركة والمملوكة لها، و«إعمار مولز» 0.49 %، و«داماك» 0.43 %.

وزاد قطاع الخدمات 0.46 %، مع صعود سهم «أمانات» 1.16 %، مدعوماً بإعلان الشركة إبرام «المركز الطبي الدولي»، إحدى الشركات ضمن محفظتها للرعاية الصحية، اتفاقيات استحواذ على ثلاث منشآت طبية في شمال مدينة جدة.

وهبط قطاع الاستثمار 0.41 %، فيما نزل قطاع الاتصالات 0.19 %، كما تراجع قطاع البنوك 0.01 %، مع انخفاض سهم «مصرف عجمان» 0.55 %.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً، بدعم صعود قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، وزاد قطاع الطاقة 0.62 %، كما ارتفع قطاع التأمين 0.21 % وقطاع السلع 0.14 %.

وجاء سهم «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط بسيولة 25.97 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 23.50 مليونا وسهم «أبوظبي التجاري»، مستقطباً نحو 15.7 مليونا. وحل بمقدمة الأسهم الأربعة الرابحة «منازل» بنسبة 9.93 %، ليغلق عند 0.394 درهم، في المقابل، سجل سهم «الخليج للاستثمار»، أكبر نسبة تراجع بنحو 9.74 %، إلى 1.76 فلساً.

تداولات دبي

هيمن سهم «إعمار العقارية» على نشاط التداولات في سوق دبي بـ 39.07 مليون درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين»، بتداولات بقيمة 35.2 مليون درهم، ثم سهم «جي إف إتش المالية»، بتداولات بقيمة 23.79 مليون درهم. وتصدر سهم «الخليج للملاحة» الأسهم الرابحة، مع صعوده بنسبة 5.47 % إلى 0.829 درهم، في المقابل، كان سهم «المدينة» الأكثر تراجعاً بنسبة 4.76 % إلى 0.220 درهم.

إفصاحات

قالت شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» إن شركتها التابعة «SF Dubai» وقّعت اتفاقية ترخيص وأولوية حق الرفض بخصوص استخدام الملكية الفكرية للعلامة التجارية «سيكس فلاجز» و«سيكس فلاجز دبي» في الإمارات التي بموجبها تحتفظ بالحق الحصري في أولوية حق الرفض للاستفادة من حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية لمدة 5 سنوات. وأشارت إلى أن إجمالي المبلغ المترتب للدفع يصل إلى 7.5 ملايين دولار حسب الاتفاقية التي ستنعكس في التدفقات النقدية الموحدة في السنة المالية 2019.

أعلنت شركة «إعمار مولز» أن باتريك بوسكيه شافان لم يعد يعمل رئيساً تنفيذياً للشركة، وأن ناتالي بوغدانوفا الرئيسة التنفيذية للعمليات بالشركة ستتولى القيام بمسؤوليات الرئيس التنفيذي.

يجتمع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة الاثنين المقبل لمناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالشركة.

اتخذ مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية خلال اجتماعه السبت الماضي قرارات إدارية اعتيادية ليس لها تأثير في سعر السهم وحركته في السوق.