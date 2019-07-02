سوق دبي يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية بين الارتفاع النسبي، والتراجع الهامشي في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي بعد تماسكه أمام عمليات جني أرباح استهدفت أسهم العقار، فيما تراجع سوق أبوظبي بضغط من هبوط سهمي «أبوظبي الأول» و«الدار».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.57% عند مستوى 2673.68 نقطة مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ومستقراً عند أعلى مستوى له في 13 جلسة، مع صعود أسهم شركات التأمين والبنوك والعقارات والنقل، فيما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بشكل طفيف بنسبة 0.03% إلى مستوى 4978.56 نقطة مع تراجع أسهم العقارات والطاقة والبنوك.

ووصلت سيولة السوقين إلى 251.53 مليون درهم، منها 136.4 مليون درهم في دبي، و115.14 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 118.65 مليون سهم، موزعة بواقع 32.66 مليون سهم في أبوظبي، و85.99 مليون سهم في دبي، وذلك عبر تنفيذ 3744 صفقة.

سوق دبي

وارتفع قطاع البنوك 0.88% مع صعود سهم «دبي الإسلامي» 1.17% إلى 5.17 دراهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.88% ليغلق عند أعلى مستوى منذ إغلاق 13 مايو الماضي 11.45 درهماً وذلك بعد يوم من حصوله على موافقة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا على صفقة شراء أسهم دنيز بنك من سبير بنك الروسي.

وزاد قطاع العقارات 0.27% مع صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.22% إلى 4.48 دراهم وهو أعلى مستوى له منذ إغلاق جلسة 12 يونيو 2019، و«إعمار مولز» بنسبة 0.99%، و«أرابتك القابضة» 0.66%، و«داماك» بنسبة 0.43%.

وارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.10% مع صعود سهم «عٌمان للتأمين» 13.6% و«سلامة للتأمين» 3%، وزاد قطاع الخدمات 1.08% بدعم ارتفاع «تبريد» 2.89%، كما ارتفع قطاع السلع 0.86% مع صعود سهم «دي إكس بي» بنسبة 1% بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على الدخول في اتفاقية بشأن العلامة التجارية الخاصة بشركة «سيكس فلاجز»، والتسويات المعنية. وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار بنسبة طفيفة 0.01% على أثر هبوط «سوق دبي المالي» 0.7%.

وسجل سهم اكتتاب القابضة أكبر نسبة ارتفاع في دبي بنحو 14.71% مغلقاً عند 0.195 درهم، فيما كان سهم الاستشارات المالية الدولية «إيفا»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.25% إلى 0.195 درهم.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 30.01 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة 21.86 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 20.64 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع السلع بنسبة 1.70% مع تراجع سهم «أغذية» بنسبة 2.7%، ونزل قطاع العقارات 0.56% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.93% و«الدار العقارية» 0.53%، وتراجع الطاقة بنسبة 0.40% مع انخفاض سهم «طاقة» 1.13%، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.17% مع انخفاض سهم «الواحة كابيتال» 1.06%، وتراجع قطاع البنوك 0.14% مع انخفاض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.27%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.52% بفعل مكاسب سهم «الجرافات البحرية» بنسبة 6.06% محققاً أكبر ارتفاع بالسوق. كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.48% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وحقق سهم «سوداتيل»، فيما كان سهم «أسمنت الخليج» على رأس المتراجعين منخفضاً بنسبة 9.72% إلى 0.650 درهم.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 48.08 مليون درهم، ليغلق عند 14.72 درهما، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 14.94 مليون درهم، ليصل عند 16.76 درهماً، ثم سهم «الدار» بسيولة 13.66 مليون درهم، ليقفل عند 1.88 درهم.

إفصاحات

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