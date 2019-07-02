البنوك الإماراتية تتصدر الخليجية بحجم أصول 2.9 تريليون درهم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تصدرت البنوك الإماراتية منطقة الخليج بحجم الأصول البالغة حتى نهاية مارس الماضي 2.9 تريليون درهم، وذلك وفقاً لما نشرته مجلة ميد.

وقالت المجلة، إن بنوك الإمارات والبنوك الخليجية سجلت نمواً كبيراً في حجم الأصول في العام المالي 2018 /‏2019، وبلغت نسبة النمو 5% في المتوسط، مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى. وأضافت المؤسسات المالية الخليجية 100 مليار دولار إلى أصولها المجمعة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وتتماشى نتائج البنوك الإماراتية والخليجية في العام المالي الماضي مع توقعات سابقة صدرت عام 2018، وتبشر تلك النتائج باستمرار النمو في العام الجاري ومع مزيد من الاندماجات المتوقعة.