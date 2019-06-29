الأجانب والمؤسسات يضخون 410 ملايين درهم في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثف المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي محققين صافي شراء بنحو 410.2 ملايين درهم على الرغم من تذبذب أداء المؤشرات جراء تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصل صافي شراء الأجانب غير العرب في السوقين خلال الأسبوع نحو 279.3 مليون درهم منها 178.3 مليوناً في دبي و101 مليون في أبوظبي، فيما وصل صافي استثمارات المؤسسات لنحو 130.9 مليون درهم.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.23% ليغلق عند 2626.06 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 1.05% ليصل إلى 4991.69 نقطة متأثراً بهبوط جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الاستثمار.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 2.3 مليار درهم، منها 1.5 مليار في دبي، و833.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول مليار سهم موزعة بواقع 851.8 مليون سهم في دبي، و220 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 29.7 ألف صفقة.

سوق دبي

وفي سوق دبي، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.6% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» 1.3%، و«إعمار للتطوير» 1.7%، و«الاتحاد العقارية» 2.9%، و«ديار» 3.7%، فيما ارتفع «إعمار مولز» 2%، و«داماك» 3.7%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.6% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.58%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.7%، و«جي إف إتش» 1.36%، وهبط أيضاً قطاع النقل 1.7% بفعل هبوط سهم «العربية للطيران» 0.95%، و«أرامكس» 2.58%، و«الخليج للملاحة» 0.37%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.7% مع هبوط «دبي للاستثمار» 3.9%، و«سوق دبي المالي» 1.5%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 7.2%، مدعوماً بإعلان موافقة الشركة على دخول «أبوظبي كابيتال» كمستثمر استراتيجي.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» بقيمة 167 مليون درهم، إلى 4.42 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 159 مليون درهم، إلى 10.9 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» حاصداً 118.6 مليون درهم ليغلق عند 5.13 دراهم.

وحقق «المصرف الخليجي التجاري» الأسهم الرابحة بنسبة 17.43% عند 0.64 درهم، تلاه سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 7.2% إلى 0.968 درهم، ثم سهم «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 5% إلى 2.1 درهم، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96% إلى 0.208 درهم، تلاه سهم «النعيم القابضة» بنسبة 9% إلى 1.9 درهم، ثم «السلام القابضة» 6% إلى 0.465 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 178.3 مليون درهم، فيما مال العرب والخليجيون والمواطنون، بصافي استثمار 178.3 مليون درهم، موزعة بواقع 15.87 مليون درهم للعرب، و149.9 مليون درهم للخليجيين، و12.5 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق العاصمة تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.38% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 0.93%، و«أبوظبي التجاري» 4.6%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.27%، وانخفض قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.05%، إثر انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.69%، واستقرار سهم «الدار» دون تغيير.

ونزل قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 0.12% كذلك بفعل هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.48%، و«طاقة» 2.23%، في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 1.18%. فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.4% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.06%، فيما تراجع «إشراق» 2.53%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات الأسبوعية مستقطباً سيولة بنحو 304.4 ملايين درهم، ليغلق عند 14.86 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 201.86 مليون درهم، ليقفل عند 8.3 دراهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 87.65 مليون درهم، ووصل عند 4.65 دراهم.

وحقق «الشارقة للأسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 26.74% مغلقاً عند 1.09 درهم، تلاه «ريم للاستثمار» بنسبة 14.93% إلى 17.24 درهماً، ثم «العالمية القابضة» بنسبة 11.38% إلى 1.37 درهم، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.63% إلى 0.6 درهم، تلاه «أركان لمواد البناء» 10.87% إلى 0.41 درهم، ثم «فودكو» 10% إلى 2.88 درهم.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 101 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 100 مليون درهم موزعة بواقع 8.4 ملايين درهم للعرب، و36.36 مليون درهم للخليجيين، و56.7 مليون درهم للمواطنين.

شراء

مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 278.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 279.78 مليون درهم، منها 24.26 مليون درهم للعرب، و186.27 مليون درهم للخليجيين، و69.24 مليون درهم للمواطنين.

وعززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار 130.9 مليون درهم، منها 99.17 مليون درهم في أبوظبي، و31.7 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 130.9 مليون درهم، منها 99.17 مليون درهم في أبوظبي، و31.7 مليون درهم في دبي.