1.9 مليار درهم أصول «الإمارات ريت»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بلغ إجمالي أصول شركة الإمارات ريت 1.9 مليار درهم (511 مليون دولار) حتى نهاية أبريل 2019، وفق ما جاء في بيان للشركة على موقع بورصة ناسداك دبي.

وأضاف البيان أن الأصول بالنسبة إلى السهم بلغت 1.7 دولار للسهم ( 6.24 دراهم)، وأن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة بلغ 944 مليون دولار (3.5 مليارات درهم).

وأعلنت شركة الإمارات ريت، في وقت سابق، عن توزيعات أرباح بقيمة 0.04 دولار لكل سهم عن العام المالي الماضي 2018 للمساهمين المسجلين في 13 يونيو 2019. وذكر البيان أن قيمة إجمالي الأصول إلى الأسهم العادية محسوبة على أساس المعايير المالية العالمية.