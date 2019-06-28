مجموعة إماراتية تؤسس شركة تأمين بالسعودية برأسمال 200 مليون ريال

المصدر: دبي ــ البيان

قررت مجموعة أورينت للتأمين، ومقرها دبي، إنشاء شركة تأمين بالسعودية برأسمال 200 مليون ريال، ضمن خطتها للتوسع بدول المنطقة ووسط وغرب أفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن محمد عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين التكافلي ـ مصر، أن الشركة الأم بصدد الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بتأسيس الشركة.

وأضاف أن أقساط تأمين أورينت مصر للتأمين التكافلي تمثل 5% من الحصيلة الكلية لأقساط المجموعة البالغة 3.7 مليارات درهم، إضافة إلى أن أصول الشركة في مصر تجاوزت 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي، وتخطّت استثماراتها مليار جنيه للفترة ذاتها. وأكد أن «أورينت مصر» سوف تحذو حذو المجموعة الأم بدبي، من خلال الانطلاق صوب التحول الرقمي، إذ تبيع «أورينت الإمارات» 4 منتجات إلكترونياً وتتجه نحو المزيد.