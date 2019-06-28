4 مليارات مكاسب الأسهم في نهاية أسبوع متقلّب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 4 مليارات درهم في ختام تداولات أمس لتنهي بذلك أسبوعاً متقلباً ما بين الصعود والهبوط بسبب تجدد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة لكن مشتريات الأجانب والمؤسسات كانت حجر زاوية في الحفاظ على تماسك الأسواق.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، أضافت الأسهم نحو 4.07 مليارات درهم مكاسب سوقية موزعة بواقع 3.37 مليارات لأسهم أبوظبي و700.9 مليون لأسهم دبي، لتصل الرسملة السوقية إلى 860.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.72% أو ما يعادل 35.74 نقطة ليغلق عند 4991.69 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والعقارات والطاقة، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.18% أو ما يوازي 3.42 نقاط ليقفل عند 2626.06 نقطة مدعوماً بصعود أسهم البنوك والاتصالات والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية إلى 311.45 مليون درهم موزعة بواقع 170 مليوناً في أبوظبي و141.4 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 109.6 ملايين سهم منها 34.3 مليوناً في أبوظبي و75.3 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 3522 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.87% بدعم مكاسب «أبوظبي التجاري» 1.1% و«أبوظبي الأول» 0.81% و«أبوظبي الإسلامي» 0.65%، كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.85% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.07% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.94%، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.18% بدعم صعود «دانة غاز» 0.75%، فيما ربح قطاع الاستثمار ما نسبته 0.23% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.08%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 88.9 مليون درهم ليغلق عند 14.8 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 23.9 مليون درهم ليقفل عند 8.3 دراهم، ثم «اتصالات» حاصداً نحو 17.5 مليون درهم ليصل عند 16.68 درهماً. وحقق «الشارقة للإسمنت» أكبر نسبة صعود بنحو 14.7% إلى 1.09 درهم، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.01% إلى 0.63 درهم.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي مكاسب قطاع البنوك بنسبة 0.19% مع صعود «دبي التجاري» 5.56% و«مصرف عجمان» 0.55%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» دون تغيير. كما زاد قطاع النقل بنسبة 0.4% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.97% واستقر «أرامكس» دون تغيير.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.07% مع نزول «الاتحاد العقارية» 1.18% و«إعمار مولز» 0.49% و«إعمار للتطوير» 0.25%، فيما استقر «إعمار» دون تغيير وزاد «أرابتك» 1.35%. ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.29% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.6% و«دبي المالي» 0.98%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 32.9 مليون درهم ليغلق عند 4.42 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 30.2 مليون درهم ليقفل عند 10.9 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» حاصداً نحو 17.7 مليون درهم ليصل عند 5.13 دراهم. وتصدر «المصرف الخليجي التجاري» الأسهم الرابحة بنسبة 12.48% إلى 0.64 درهم، فيما كان «آن ديجيتال» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.62% إلى 0.16 درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.56% أو ما يعادل 17.3 درهماً ليغلق عند 3133.69 نقطة بعد التداول على 1.94 مليون سهم بقيمة 16.47 مليون دولار من خلال 178 عملية.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن إتاحة الفرصة للمستثمر لمناقشة مجلس الإدارة في أداء الشركة وخطتها للفترة القادمة هو حق من حقوقه في الجمعية العمومية للشركة، ونصحت بضرورة الحرص على المشاركة الفعالة والإدلاء بالتصويت على جميع القرارات بما يتماشى مع مصلحة الشركة ومصلحة المساهم.

إفصاحات

يعتمد مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس قراراً بالتمرير الاثنين المقبل الموافق الأول من يوليو المقبل بخصوص اتفاقية الملكية الفكرية.

قبل مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين استقالة العضوين دحام المزروعي وعمير عتيق جمعة، وسيقوم المجلس بالإفصاح إلى هيئة الأوراق المالية والسوق المالي عن أسماء الأشخاص الذين سوف يتم تعيينهم كبديل للأسماء السالف ذكرها.

قام مصرف السلام ــ البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء نحو 20 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 48.17 مليون سهم إلى 48.19 مليون سهم (2.175% من الأسهم المصدرة) وذلك بتاريخ 26 يونيو 2019.