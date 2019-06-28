«أبوظبي الأول» يبيع شهادات بـ 900 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

باع بنك أبوظبي الأول شهادات مالية ذات عائد متغير بقيمة 900 مليون دولار، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبيرغ.

وأضافت أنه من المتوقع تصنيف الإصدار على الفئة Aa3، حسب تصنيف البنك ذاته. كما ذكر تعليق للوكالة، أن قرار السلطات السعودية برفع الملكية الأجنبية في البنوك منذ 26 يونيو الماضي، يمكن أن يغري البنوك الأجنبية أن توسع نشاطها في المملكة، وأولها بنك أبوظبي الأول، وأن تستثمر في البنوك المحلية السعودية.

ويقوم بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني بنشاط في المملكة العربية السعودية عن طريق أفرع لهما، غير أنه قد يكون من الضروري أن يكون لهما مصالح استراتيجية من أجل توسعهما، خاصة في مجال التجزئة، حسب رأي بلومبيرغ.