الأجانب يكثّفون مشترياتهم في الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثف المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي محققين صافي شراء بنحو 410.2 ملايين درهم على الرغم من تذبذب أداء المؤشرات جراء تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصل صافي شراء الأجانب غير العرب في السوقين خلال الأسبوع نحو 279.3 مليون درهم منها 178.3 مليوناً في دبي و101 مليون في أبوظبي، فيما وصل صافي استثمارات المؤسسات لنحو 130.9 مليوناً.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.23% ليغلق عند 2626.06 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 1.05% ليصل إلى 4991.69 نقطة متأثراً بتراجع أسهم المصارف. ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 2.3 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم في دبي، و833.8 مليون درهم في أبوظبي.