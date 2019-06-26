الإمارات من أنشط أسواق إصدارات الأسهم الخليجية بالنصف الثاني 2019

المصدر: دبي - البيان

قال محللون إن سوق إصدار الأسهم في الإمارات من المتوقع أن تكون من أنشط أسواق إصدارات الأسهم الخليجية في النصف الثاني من العام الجاري 2019.

وقال فيجاي فاليتشا كبير محللي الأسواق في شركة سنشري فاينانشال، إن هناك شركات مرشحة لإصدارات أسهم عامة في النصف الثاني من العام الجاري، منها بلدنا للصناعات الغذائية وفلاي ناس والإمارات العالمية للألومنيوم وموانئ أبوظبي وصناعات والشعفار للمقاولات العامة، وغالبيتها في الإمارات.

ويبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات المتوقعة من كبار المرشحين لطرح أولي عام 6-7 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن تصدر الإمارات العالمية للألومنيوم وموانئ أبوظبي وصناعات، أسهماً بقيمة 3 مليارات دولار، ومليار دولار، ومليار آخر، على الترتيب.