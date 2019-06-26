الأسهم تتراجع على وقع التوترات الجيوسياسية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، وسط هبوط غالبية أسواق الشرق الأوسط مع تضرر معنويات المستثمرين سلباً على أثر تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وهبوط أسواق النفط العالمية، وتراجعت السيولة مجدداً دون 300 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لبدء الإفصاح عن ماراثون النتائج النصفية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.62% أو ما يعادل 16.37 نقطة ليغلق عند 2623.47 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.52% توازي 25.9 نقطة ليقفل عند 4989.411 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والعقارات والاتصالات.

ووصلت السيولة إلى 269.06 مليون درهم موزعة بواقع 141.8 مليوناً في أبوظبي و127.2 مليوناً بدبي، وجرى التداول على 100.69 مليون سهم منها 36.9 مليوناً بأبوظبي و63.7 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 3169 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــــ «البيان الاقتصادي»: «هناك ثمة مخاوف من عودة التوترات الجيوسياسية وأيضاً هبوط النفط ما وضع ضغوطاً على معنويات المستثمرين ودفعهم نحو البيع لجني الأرباح. وهناك أيضاً ترقب لحين بدء ماراثون الإفصاح عن النتائج نصف السنوية، وهو ما أثر أيضاً على مستويات السيولة التي تراجعت عن الجلسة السابقة».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.87% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.34% و«إعمار للتطوير» 1.47% و«أرابتك» 1.35% و«الاتحاد العقارية» 0.89%، فيما ارتفع «داماك» 1.48% واستقر «إعمار مولز» دون تغيير. وانخفض قطاع البنوك 0.68% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.91%، فيما استقر «دبي الإسلامي».

وتراجع قطاع الاستثمار هامشياً 0.09% مع هبوط «شعاع» 2.1% رغم ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.28% واستقرار «دبي للاستثمار»، ونزل قطاع النقل 0.3% مع تراجع «الخليج للملاحة» 0.74% و«أرامكس» 0.47% واستقرار «العربية للطيران».

وتصدر «إعمار» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 43.09 مليون درهم ليغلق عند 4.42 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 17.6 مليونا ليقفل عند 5.15 دراهم. وحقق «المصرف الخليجي التجاري» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 4.4% ليغلق عند 0.56 درهم، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنحو 8.02%.

سوق أبوظبي

وتضرر سوق أبوظبي من هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.58% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.67% و«أبوظبي الإسلامي» 0.85% و«أبوظبي التجاري» 0.36%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع العقار 0.49% مع هبوط «الدار» 0.53% و«منازل» 1.21%، كما هبط قطاع الاستثمار 2.27% مع انخفاض «الواحة كابيتال» و«إشراق» 3.12% و1.28% على التوالي. فيما ارتفع قطاع الطاقة 0.33% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.13% و«طاقة» 0.25%.

وهيمن «أبوظبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة 56.26 مليوناً ليغلق عند 4.64 دراهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات 31.8 مليونا ليقفل عند 14.8 درهماً. ولم يرتفع سوى 4 أسهم تصدرها «القدرة القابضة» بنسبة 10% إلى 0.99 درهم، فيما كان «عمان والإمارات للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 10% إلى 0.45 درهم.

إفصاحات

أكد مصرف الإمارات الإسلامي عدم وجود أي ادعاء مرفوع ضده من قبل الشركة العربية العقارية، مبينًا أن الدعوى رقم (23/‏2012) مرفوعة من قبله بصفته مدعياً ضد الشركة، مبيناً عدم وجود أثر مالي محتمل عليه بشأن هذه الدعوى.

يعقد مجلس إدارة شركة منازل العقارية اجتماعه الأربعاء القادم لمناقشة مواضيع عامة مرتبطة بالشركة، هذا لن يؤثر على سعر السهم.