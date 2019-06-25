الأسهم تربح ملياري درهم ومؤشر «أبوظبي» يتجاوز 5 آلاف نقطة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية قرابة ملياري درهم في ختام جلسة أمس معززة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار إلى جانب استمرار مشتريات الأجانب والمؤسسات في وقت تحسن السيولة نسبياً مع اقترابها من 350 مليون درهم.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق استطاعت استعادة المسار الصاعد متجاهلة التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، مشيرين إلى أن المكاسب جاءت بدعم رئيسي من استمرار الشراء الأجنبي والمؤسساتي لاقتناص الفرص في الأسهم التي يتم تداولها عند مستويات سعرية جاذبة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.53% ليغلق متجاوزاً حاجز 5 آلاف عند 5015.33 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والسلع، فيما استقر سوق دبي عند 2639.84 نقطة، وسط تباين في أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفع العقار والتأمين والخدمات، فيما تراجع الاستثمار والبنوك والنقل.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 346.8 مليون درهم، منها 165.2 مليون درهم في دبي، و181.6 مليوناً في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 143.7 مليون سهم، توزعت بواقع 97.7 مليون سهم في دبي، و46 مليوناً بأبوظبي، من خلال 3765 صفقة.

سوق دبي

وفي دبي ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.66% بدعم رئيسي من مكاسب «إعمار العقارية» 1.59%، و«إعمار للتطوير» 1.49%، و«إعمار مولز» 3.55%، و«الاتحاد العقارية» 1.51%، و«أرابتك» 0.68%، و«داماك» 0.11%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.74% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 0.19%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.35%، ونزل قطاع الاستثمار 0.72% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.8%، و«سوق دبي المالي» 0.57%، و«شعاع كابيتال» 0.42%، وتراجع قطاع النقل 0.65% مع انخفاض «أرامكس» 1.4%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.25%، واستقر «العربية للطيران».

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً 55.12 مليون درهم، ليغلق عند 4.48 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 27 مليون درهم، ليقفل عند 5.15 دراهم. وكان سهم «اكتتاب» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.31% إلى 0.18 درهم، فيما كان سهم «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.94% إلى 0.95 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.7% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.09%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.86%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 2%، وزاد قطاع العقار بنسبة 1.54% مع ارتفاع «الدار» 1.6%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.72%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مدعوماً بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الاستثمار 2.78% مستفيداً من ارتفاع «إشراق» 0.52%، و«الواحة كابيتال» 4.46%. واستقر قطاع الطاقة مع ارتفاع «دانة غاز» 0.74%، فيما انخفض «طاقة» 2.48% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 77 مليون درهم، ليغلق عند 14.9 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 33.11 مليونا ليقل عند 8.38 دراهم. وكان سهم «بنك أم القيوين الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.77% إلى 2.65 درهم، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.9 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 58 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 58 مليونا

وعززت المحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار 28.2 مليون درهم، منها 15.5 مليوناً في دبي، و12.7 مليوناً بأبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 28.2 مليونا.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه يجوز للمساهمين في حال امتلاكهم 10% من رأسمال الشركة، على الأقل، إضافة أي بند في جدول أعمال الجمعية العمومية، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، ويتعين على مجلس الإدارة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذا البند.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» اجتماعاً يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري لمناقشة الأعمال والعمليات التي تخص إدارة الشركة.

أعلنت شركة الفردوس القابضة تحقيق خسائر بنحو 6.93 ملايين درهم بنهاية الفترة المنتهية في 31 مارس 2019، مقابل خسائر بلغت 7.8 ملايين درهم بالفترة المماثلة من 2018.

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