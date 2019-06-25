379 مليار درهم رصيد «المركزي» من العملات الأجنبية

المصدر: أبوظبي- البيان ووام

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى 379.3 مليار درهم خلال شهر مايو 2019 بنمو نسبته 16.1% مقارنة مع 326.6 مليار درهم في الشهر ذاته من 2018.وأظهرت الإحصائيات أن الزيادة الكبيرة في رصيده من العملات الأجنبية جاءت نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 257.23 مليار درهم في مايو 2018 إلى 322.5 مليار درهم.

وارتفع رصيد المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 41.65 مليار درهم في مايو الماضي، في حين زاد رصيد بند أصول أجنبية أخرى إلى 15.1 مليار درهم.

وبلغت قيمة السيولة بمفهومها الشامل (ن3) 1.619 تريليون درهم مقارنة مع 1.54 تريليون درهم في الشهر نفسه من العام 2018.ووصلت قيمة الودائع الحكومية 297.8 مليار درهم في يناير الماضي في حين بلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 428.6 مليار درهم والودائع شبه النقدية 814.1 مليار درهم.وارتفع النقد المصدر إلى 97.7 ملياراً في مايو من العام الجاري، أما في جانب النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) فقد بلغ 78.6 مليار درهم. وارتفعت قيمة القاعدة النقدية في الدولة إلى 396.2 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر مايو من العام 2019 بزيادة قدرها 10 مليارات درهم مقارنة مع 385.9 مليار درهم في شهر أبريل من العام ذاته.

في الوقت نفسه، بلغ صافي رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي 25.1 مليار درهم خلال شهر مايو من العام الجاري في حين وصلت قيمة بند رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك 126.3 مليار درهم.وعلى صعيد بند النقد المصدر فقد بلغ 97.7 مليار درهم فيما وصل رصيد شهادات الإيداع 147.1 مليار درهم.