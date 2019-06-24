جني أرباح يهبط بالأسهم.. والسيولة دون 200 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس في ظل عمليات جني أرباح مستحقة بعد وتيرة مكاسب قوية الأسبوع الماضي، وتراجعت مستويات السيولة إلى ما دون 200 مليون درهم، في وقت عزز الأجانب والمؤسسات مشترياتهم عبر ضخ قرابة 66 مليون درهم.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.72% إلى مستوى 2639.75 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 1.11% عند مستوى 4988.77 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والخدمات.

ووصلت السيولة إلى 192.25 مليون درهم، منها 108.25 ملايين درهم في دبي، و84 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 120.15 مليون سهم، موزعة بواقع 88.15 مليون سهم في دبي، و32 مليوناً في أبوظبي. وقال وسطاء في السوق لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية تعرضت لعمليات جني أرباح بعد مكاسب الأسبوع الماضي، وأيضا ضغوط بيع بسبب المخاوف من تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.53% بعد هبوط «إعمار العقارية» 1.56%، و«إعمار للتطوير»1.47%، و«إعمار مولز» 1.01%، و«الاتحاد العقارية» 3.77%، و«أرابتك» 2%، و«داماك» 1.13%، و«ديار» 2.17%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.23% بفعل تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.45%، تزامناً مع استقرار «دبي الإسلامي»، وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.64% بعد هبوط سهم«دبي للاستثمار» 2.34%، و«سوق دبي المالي» 1.39%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 5.43%. ونزل قطاع النقل 0.2% مع تراجع سهم «العربية للطيران» 0.95%، و«الخليج للملاحة» 0.62%، فيما ارتفع «أرامكس» 0.47%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة 26 مليون درهم، ليغلق عند 5.16 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 18.12 مليون درهم، مغلقاً عند 4.41 دراهم، ثم «شعاع كابيتال» بتداولات بلغت 11.4 مليون درهم، وأقفل سعره عند 0.952 درهم. وكان «شعاع كابيتال» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.43% إلى 0.95 درهم، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.77% إلى 0.33 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك بنسبة 1.54%، نتيجة هبوط «أبوظبي التجاري» 1.72%، و«أبوظبي الأول» 1.73%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.49%. ونزل قطاع العقار بنسبة 1.25% مع انخفاض سهم «الدار» 1.06%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.7%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الاستثمار 0.7%، مع نزول سهم «إشراق» 1.77%، و«الواحة كابيتال» 0.22%. فيما ارتفع قطاع الطاقة هامشياً مع ارتفاع «دانة غاز» 0.75%

وحل سهم «اتصالات» في صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 21.85 مليون درهم، ليغلق عند 16.68 درهما، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة 19 مليون درهم، ليغلق عند 1.87 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 12.5 مليون درهم، إلى 8.55 دراهم. وكان سهم «ريم للاستثمار» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.93% إلى 17.24 درهما، وكان سهم «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 2.88 درهم

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 34.2 مليون درهم، منها 32.57 مليون درهم للأجانب، و1.64 مليون درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 34.2 مليون درهم، منها 11.87 مليون درهم للعرب، و22.35 مليون درهم للمواطنين.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، في السوقين بصافي استثمار 31.46 مليون درهم، منها 10.5 ملايين درهم محصلة شراء في دبي، و20.9 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 31.46 مليون درهم، موزعة بواقع 10.5 ملايين درهم في دبي، و20.9 مليون درهم في أبوظبي.

1.04 %

انخفض مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.04% ليغلق عند 3141.57 نقطة بعد التداول على 14.38 ألف سهم بقيمة 236.12 ألف دولار من خلال 31 عملية.