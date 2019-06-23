مصرف السلام يوفّر فرصة لاسترداد 10 % من قيمة المعاملات الدولية

المصدر: المنامة ــ البيان

أطلق مصرف السلام- البحرين، حملته الترويجية خلال موسم الصيف على مجموعة بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق. إذ تستمر الحملة خلال الفترة من 18 يونيو حتى 31 أغسطس 2019، وتوفر لأكثر 12 عميلاً استخداماً لبطاقاتهم فرصة مميزة لاسترداد 10% من إجمالي قيمة معاملاتهم أثناء السفر أو التسوق عبر الإنترنت.

والعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته حملة ما قبل الصيف هذا العام، والتي شهدت فوز 10 عملاء باسترداد 5% من إجمالي قيمة معاملاتهم الدولية.

وقال محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد: «لطالما حرص مصرف السلام - البحرين على ابتكار طرق جديدة ومتنوعة لمكافأة ولاء عملائه. وقد حظيت حملة موسم ما قبل الصيف باستجابة رائعة وإقبال كبير، لذا فقد قررنا مد العرض نفسه خلال موسم الصيف مع جوائز أكبر.