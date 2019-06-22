الأسهم تنتعش بمشتريات الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات مع تحسن معنويات المستثمرين على وقع جملة من المحفزات الإيجابية.

وارتفع سوق دبي خلال الأسبوع بنسبة 0.98% عند مستوى 2658.88 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 1.63% ليغلق صوب 5044.71 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

وقال وسطاء في الأسواق لــــ «البيان الاقتصادي» إن الأسواق شهدت مجموعة محفزات جيدة الأسبوع المنصرم بدءاً من استقرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم بشكل نسبي، مروراً بصعود النفط، وصولاً إلى تثبيت أسعار الفائدة وقرب إفصاح الشركات عن نتائجها النصفية، وهو ما خلق حالة من الزخم من قبل المستثمرين والمؤسسات العالمية لا سيما مع تدني أسعار الأسهم وتداولها عند مستويات سعرية مغرية.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 2.6 مليار درهم، منها 1.8 مليار في أبوظبي، و868.86 مليوناً في دبي، وجرى تداول 746.8 مليون سهم، موزعة بواقع 302 مليون في أبوظبي، و601.5 مليون في دبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 25 ألف صفقة.

وعزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم بصافي 326.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي 326.2 مليون درهم، منها 23 مليوناً للعرب، و4.83 ملايين للخليجيين، و298.3 مليوناً للمواطنين.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.64% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 3.2%، وذلك بالرغم من انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.32%، وصعد قطاع العقار بنسبة 1.3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.22%، و«إعمار للتطوير»4.6%، و«إعمار مولز» 2%، و«الإتحاد العقارية» 7.47%، و«ديار» 4.21%، و«داماك» 0.68%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.2%، مع ارتفاع «سوق دبي المالي» بنحو 1%، وشعاع كابيتال«0.3%، تزامناً مع استقرار«دبي للإستثمار»، وارتفع قطاع النقل 0.62% مع ارتفاع«الخليج للملاحة» 2.42%، فيما استقر«أرامكس»، وانخفض « العربية للطيران»1.87%.

وتصدر سهم«إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة وصلت إلى 200 مليون درهم، مغلقاً عند 4.48 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 155.56 مليون درهم، وأقفل عند 5.16 دراهم، ثم سهم» الإمارات دبي الوطني»الذي استقطب 77 مليون درهم من التداولات، مغلقاً عند 11.2 درهماً.

وسجل سهم«الإتحاد العقارية» أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 7.4% وأغلق عند 0.345 درهم، تلاه سهم«تبريد»بنسبة 7.27% مغلقاً عند 1.77 درهم، ثم سهم« دي إكس بي»، وزاد بنسبة 6.48% إلى 0.197 درهم، فيما كان سهم«إكتتاب»الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.2% إلى 0.16 درهم، ثم سهم«المدينة للتمويل»بنسبة 4.2% إلى 0.22 درهم، ثم سهم«السلام السودان» بنسبة 3.81% ليغلق عند درهم واحد.

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع، بصافي استثمار 55.24 مليون درهم، منها 54.45 مليون درهم للأجانب، و794 ألف درهم للخليجيين.

سوق أبوظبي

عزز مكاسب سوق العاصمة، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.44% مدفوعاً بمكاسب«أبوظبي الأول»بنسبة 0.81%، و»أبوظبي التجاري»4.82%، و»أبوظبي الإسلامي»2.61%، %. كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 2.58% نتيجة ارتفاع سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.96% مع ارتفاع سهم «دانة غاز«1.86%، في مقابل تراجع«طاقة»0.37%، واستقرار«أدنوك للتوزيع».

وهيمن سهم «أبوظبي الأول »على التداولات الأسبوعية مستقطباً سيولة بقيمة مليار درهم، مغلقاً عند 15 درهماً، تلاه سهم»«أبوظبي التجاري«بسيولة بقيمة 254.86 مليون درهم، وأقفل عند 8.7 دراهم، ثم سهم»«اتصالات«بتداولات بلغت 156.87 مليون درهم، مغلقاً عند 16.7 درهماً.

وحقق سهم «بنك الفجيرة الوطني»أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 42.69% مغلقاً عند 4.78 دراهم، تلاه سهم«أسمنت رأس الخيمة»بنسبة 23.45%% إلى 0.679 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة»، بنسبة 23.12% إلى 1.23 درهم، فيما كان«أبوظبي الوطنية للتأمين»لأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 3.06 دراهم، تلاه سهم «رأس الخيمة للدواجن»، بنسبة 9.71% ليغلق عند 1.58 درهم، ثم سهم«الوطنية للتكافل» بنسبة 9.09% إلى 0.6 درهم.

استثمار

كثفت المحافظ الاستثمارية مشترياتها في الأسهم خلال الأسبوع بصافي استثمار400 مليون درهم، منها 298 مليون درهم في أبوظبي، و102.2 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 400 مليون درهم محصلة بيع، منها 298 مليون درهم في أبوظبي، و102 مليون درهم في دبي.