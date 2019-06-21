الأسهم تنهي الأسبوع بمكاسب 9.2 مليارات درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 9.2 مليارات درهم في ختام جلسة أمس معززة بتحسن معنويات المستثمرين في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة مع تداول الأسعار عند مستويات مغرية، في وقت نشط فيه التداولات على أسهم البنوك بعد تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية وتخطت السيولة حاجز 1.5 مليار درهم بفضل نشاط قوي على أسهم «أبوظبي الأول».

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.4% أو ما يعادل 69.87 نقطة ليغلق عند 5044.72 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف الشهر الماضي مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والاتصالات، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.73% أو ما يوازي 19.4 نقطة ليصل صوب 2658.88 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار.

وقال وسطاء في السوق لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم استكملت مسارها الصاعد للجلسة الثالثة مع عودة تفاؤل المستثمرين بهدوء التوترات الجيوسياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي إلى جانب إبقاء المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة وهو ما عزز أداء أسهم البنوك، مشيرين إلى أن السيولة الكبيرة جاءت بفضل صفقات تبديل مراكز على سهم «أبوظبي الأول».

ووصلت سيولة الأسهم إلى 1.57 مليار درهم، موزعة بواقع 1.23 مليار في سوق أبوظبي 75% منها لأبوظبي الأول، و336.5 مليوناً في سوق دبي، وجرى التداول على 326.8 مليون سهم منها 145.4 مليوناً في أبوظبي و181.4 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 7695 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز مكاسب سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.21% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.21% و«أبوظبي التجاري» 2.47% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.83% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار بنحو 2.14% بدعم ارتفاع «الدار» 2.16%، بينما نزل قطاع الاستثمار 1.19% مع تراجع «الواحة كابيتال» 2.02%، وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.245 على أثر هبوط «طاقة» 5.945 و«دانة غاز» 1.17%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة ضخمة تجاوزت 923.7 مليون درهم بعد التداول على 61.68 مليون سهم ليغلق عند 15 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 93.65 مليون درهم ليقفل عند 8.7 دراهم. وحقق سهم «أركان» أكبر نسبة صعود بنحو 5.26% إلى 0.46 درهم، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8% إلى 0.35 درهم.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.23% و«إعمار للتطوير» 2.77% و«الاتحاد العقارية» 0.58%، فيما تراجع «داماك» 0.45% و«إعمار مولز» 0.5%. وارتفع قطاع الاستثمار بنحو 0.96% مع صعود «دبي المالي» 1.99% و«دبي للاستثمار» 0.79%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.15% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.58% بينما أغلق «الإمارات دبي الوطني» مستقراً دون تغيير، فيما انخفض قطاع النقل بنسبة 1.34% مع تراجع «العربية للطيران» 1.875 و«الخليج للملاحة» 1.23% و«أرامكس» 0.93%.

وتصدر سهم «إعمار» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 100.18 مليون درهم ليغلق عند 4.48 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» حاصداً نحو 58.5 مليون درهم ليصل عند 5.16 دراهم. وكان سهم «المدينة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.61% إلى 0.22 درهم، فيما كان «الصفوة مباشر» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.94% إلى 0.43 درهم.

%1.44

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.44% ليغلق عند 3174.54 نقطة بعد التداول على 479.7 ألف سهم بقيمة 6.22 ملايين دولار من خلال 188 عملية.