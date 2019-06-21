12.4 مليار درهم مكاسب الأسهم في أسبوع الفرص والمحفزات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي بعدما أضافت لرأسمالها السوقي ما يناهز 12.4 مليار درهم وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات مع تحسن معنويات المستثمرين على وقع جملة من المحفزات الإيجابية.

وقال وسطاء في الأسواق لــــ «البيان الاقتصادي» إن الأسواق شهدت مجموعة محفزات جيدة الأسبوع المنصرم بدءاً من استقرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم بشكل نسبي، مروراً بصعود النفط، وصولاً إلى تثبيت أسعار الفائدة وقرب إفصاح الشركات عن نتائجها النصفية، وهو ما خلق حالة من الزخم من قبل المستثمرين والمؤسسات العالمية لا سيما مع تدني أسعار الأسهم وتداولها عند مستويات سعرية مغرية.

وارتفع سوق دبي خلال الأسبوع بنسبة 0.98% عند مستوى 2658.88 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 1.63% ليغلق صوب 5044.71 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 2.6 مليار درهم، منها 1.8 مليار في أبوظبي، و868.86 مليوناً في دبي، وجرى تداول 746.8 مليون سهم، موزعة بواقع 302 مليون في أبوظبي، و601.5 مليون في دبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 25 ألف صفقة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع في دبي «دبي الإسلامي» 3.2% و«إعمار العقارية» 0.22% و«إعمار للتطوير» 4.6% و«إعمار مولز» 2% و«دبي المالي» 1%، بينما في أبوظبي صعد «أبوظبي الأول» 0.81% و«أبوظبي التجاري» 4.82% و«أبوظبي الإسلامي» 2.61% و«اتصالات» 2.58%

وعزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم بصافي 326.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي 326.2 مليون درهم، منها 23 مليوناً للعرب، و4.83 ملايين للخليجيين، و298.3 مليوناً للمواطنين.