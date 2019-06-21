أبوظبي تمنح ترخيصاً لمنصة هايفن للعملات المشفرة

المصدر: دبي- البيان

منحت السلطات التنظيمية المالية في أبوظبي ترخيصاً لمنصة هايفن لتجارة العملات المشفرة، تستطيع من خلاله تجارة العملات الإلكترونية في سوق أبوظبي العالمي.

وتهدف هايفن إلى الوصول إلى سوق مؤسسات قيمته تريليون دولار.

وقال ممثل عن شركة هايفن لمجلة إنترناشيونال إنفستمنت: إن أبوظبي معروف عنها أنها مركز للخدمات المالية والابتكار، وأعرب عن سعادة شركته للعمل في المنطقة من خلال أبوظبي.

وقال أحمد إسماعيل الشريك المؤسس في الشركة إنها تهدف إلى توفير خدمات تجارة العملة المشفرة للشركات العائلية والصناديق التحوطية وصناديق إدارة الأصول وأصحاب الثروات. كما تخطط الشركة أيضاً للحصول على موافقة السلطات المالية التنظيمية البريطانية.