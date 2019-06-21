«ديبا» تعلن بيع أسهم شركة باركر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «ديبا» لحلول التصميم والديكورات الداخلية، أمس، أنها أكملت عملية بيع أسهم شركة «باركر»، واستلمت القيمة النقدية للأسهم المذكورة بالكامل. قال كيفين لويس القائم بأعمال رئيس تنفيذي الشركة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي عن تخلصنا من الأسهم في شركة باركر هو علامة بارزة أخرى في برنامج المجموعة لبيع الأصول غير الرئيسة، مضيفاً أن هذا البيع بالإضافة إلى بيع الأسهم في شركة ليندنر ميدل ايست سوف يساهم في تحسين هيكل المجموعة ويسمح للإدارة بمزيد من التركيز على الأعمال الرئيسة للمجموعة.