«فيتش» تتوقّع 65 دولاراً لبرميل النفط في النصف الثاني

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

توقّعت وكالة فيتش للتصنيف أن يسجل متوسط سعر النفط في بقية العام الجاري 65 دولاراً للبرميل، وأن يرتفع معدل التذبذب أيضاً بسبب التوترات السياسية والغموض الاقتصادي في العالم.

غير أن وكالة فيتش للتصنيف خفضت توقعاتها لسعر الغاز الطبيعي إلى 2.25 دولار للقدم المكعبة من غاز هنري هاب الأمريكي، ودولارين للقدم المكعبة العام المقبل. وتوقّعت الوكالة أن يصل السعر إلى 4.5 دولارات للقدم المكعبة من غاز «إن بي بي» الأمريكي، و4 دولارات للوحدة عام 2020، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 6 دولارات للوحدة في المتوسط. وأرجعت هذا التخفيض في التوقعات إلى تراجع تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع إمدادات الغاز العالمية.