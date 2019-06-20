تفاؤل بمحادثات التجارة يرفع الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - وكالات

أغلقت الأسهم العالمية على ارتفاع أمس بفضل أنباء عن عزم الولايات المتحدة والصين إحياء محادثات التجارية، وآمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05% عند الإغلاق مع تراجع الأسهم الآمنة نسبياً أكثر من غيرها، بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.4%. وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية واحداً في المئة، مواصلة موجة مكاسبها بفضل أنباء أن الصين والولايات المتحدة تعيدان إطلاق محادثات التجارة قبيل اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

ودعم إحياء محادثات التجارة أسهم صناع الرقائق أيضاً، ليرتفع سهم سيلترونيك الألمانية 5% بعد انخفاض حاد يوم الثلاثاء.

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية، أمس، ليغلق عند أعلى مستوى في نحو ستة أسابيع، وقفز المؤشر نيكي القياسي 1.7%، لينهي الجلسة عند 21333.87 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من مايو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، وأضاف أن المحادثات بين البلدين ستستأنف بعد توقفها في الفترة الأخيرة.

واختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه في وقت من مساء أمس، وتوقع المحللون أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير مع تهيئة الأجواء لتيسير محتمل في قت لاحق هذا العام.