1.85 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية للمواطنين منذ 2015

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

قال فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن إجمالي تمويلات المصرف للمواطنين وصل إلى نحو 1.85 مليار درهم منذ 2015 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 1.45 مليار لتمويلات المساكن و407 ملايين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال إحاطة إعلامية بمقر المصرف في العاصمة أبوظبي، أمس، إن الرصيد التراكمي لمحفظة القروض بلغ 1.1 مليار درهم للمساكن و356 مليوناً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بنهاية العام الماضي 2018.

حلول

وتوقع البستكي نمواً كبيراً في تمويلات قروض الإسكان للمواطنين بنهاية العام الجاري، لا سيما وأن المصرف يركز بنسبة 100% على تقديم حلول للمواطنين سواء لامتلاك منازلهم الخاصة أو المساعدة في نمو الشركات الناشئة والأعمال التي يمتلكونها أو يديرونها، لتحقيق طموحات ريادة الأعمال الخاصة بهم.

وقال إن المصرف لديه برنامج للصكوك والسندات بقيمة 5 مليارات دولار تم إصدار منها أول سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار، واستقطبت استثمارات من جميع أنحاء العالم وأصبحت الآن مدرجة في بورصة ناسداك دبي، وقد يتجه إلى مزيد من الإصدارات عند الحاجة بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا للمصرف، مشيراً إلى أن رأس المال الذي تم جمعه سيساعد في دعم أنشطة أعمال المصرف وسيستفيد منه اقتصاد الدولة بشكل مباشر.

تصنيف

ولفت البستكي إلى أن المصرف لديه مقر رئيسي في العاصمة أبوظبي وآخر في إمارة دبي، إضافة إلى مكتب تمثيلي في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، موضحاً أنه حصل على تصنيف AA- من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو ما يعد دليلا على الأداء المتميز والإنجازات المحققة على مستوى القطاع المصرفي.

وقال: يمكننا تزويد المواطنين بالتمويل الذي يحتاجونه لتحقيق النمو، وذلك من خلال منتجات التمويل الأساسية لدينا، وبفضل شركائنا نحن في وضع قوي يؤهلنا لتقديم خدمات متميزة.

وتابع: نعمل من خلال عدد من الشركاء بما في ذلك برنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق محمد بن راشد للابتكار ودائرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى شركائنا من البنوك الوطنية.

ضمانات

ولفت إلى أن المصرف أطلق مؤخراً برنامج الضمانات الائتمانية، والذي يخصص نحو 100 مليون درهم لضمان تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2019، حيث يوفر تغطية التمويل حتى 2 مليون درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان 85% من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض.

وأوضح أن المصرف أطلق العام الماضي شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، موضحاً أنه مع نهاية الربع الأول من العام الجاري استفاد أكثر من 149 مصرفاً ومؤسسة من خدمات الشركة لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، وتم تسجيل 39,306 إشعارات.