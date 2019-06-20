الأسهم المحلية تربح 8 مليارات درهم مع عودة الشراء الأجنبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 8 مليارات درهم في ختام جلسة أمس معززة بعودة الشراء الأجنبي إلى جانب المؤسسي لاقتناص الفرص وزيادة المراكز المالية، في وقت ارتفعت فيه غالبية أسواق المنطقة مع تحسن المعنويات نسبياً وصعود أسعار النفط.وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.27% ليغلق عند 4974.84 نقطة، بفعل ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع، فيما زاد سوق دبي بنسبة 0.41% إلى مستوى 2639.48 نقطة، بدعم أسهم العقار والاستثمار والسلع والخدمات والتأمين والنقل والاتصالات.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، توزعت المكاسب السوقية بنحو 6.49 مليارات لأسهم أبوظبي، و1.38 مليار درهم لأسهم دبي، لتصل رسملة السوقين لقرابة 860 مليار درهم مع نهاية تداولات الأربعاء.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 412 مليون درهم، موزعة بواقع 203 ملايين في دبي، و208.96 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 192 مليون سهم، منها 140.7 مليون سهم في دبي، و51.4 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.92% مع صعود «أرابتك» 1.34%، و«داماك» 1.48%، و«ديار» 2.22% و«الاتحاد العقارية» 4.26%، و«إعمار مولز» 3.63%، فيما استقر «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» من دون تغيير.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% مع صعود «سوق دبي المالي» 0.86%، و«شعاع كابيتال» 4.39%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغير، فيما صعد قطاع النقل 1.22% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.94%، و«أرامكس» 1.42%، و«الخليج للملاحة» 1.37%.

بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.12% مع انخفاض«الإمارات دبي الوطني» 1.32%، وارتفاع «دبي الإسلامي» 1.18%. وكان «شعاع كابيتال» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.39% إلى 0.9 درهم، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.61% إلى 4 دراهم.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 42.3 مليون درهم، مغلقاً عند 5.13 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 39.4 مليون درهم، وأغلق عند 4.34 دراهم.

سوق أبوظبي

وعزز مكاسب سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.26% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.95%، و«أبوظبي التجاري» 2.29%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.84%، وزاد قطاع العقار بنسبة 3.21% بدعم ارتفاع «الدار» 3.35%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.43%.

وصعد قطاع الاتصالات 1.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما وثب قطاع الطاقة بنسبة 1.23% على وقع صعود «دانة غاز» 2.61%. وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.53% نتيجة ارتفاع «إشراق» 3.95%، و«الواحة كابيتال» 2.17%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً 60.5 مليون درهم، ليغلق عند 14.82 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» حاصداً 40 مليون درهم ليغلق عند 8.49 دراهم. وسجل «بنك الفجيرة الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 10.21% إلى 4.75 دراهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 3.06 دراهم.

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 47.6 مليون درهم، منها 46.5 مليوناً للأجانب، ومليون درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 47.6 مليوناً موزعة بواقع 5 ملايين للخليجيين، و42.5 مليوناً للمواطنين.

%1.34

ارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.34% ليغلق عند 3129.38 نقطة بعد التداول على 197.4 ألف سهم بقيمة 3.09 ملايين دولار من خلال 86 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 5108 عقود بقيمة 1.7 مليون درهم من خلال 34 عملية.

إفصاحات

وقّعت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت اتفاقية مع مجموعة «إتش» لإدارة الفنادق والمنتجعات لتشغيل فندق فئة خمس نجوم وشقق فندقية يجري تطويرها حالياً بمشروع «الهاربر رو» الواقع على الواجهة البحرية في قلب المنامة بالبحرين.

دعا بنك الفجيرة الوطني مساهميه الذين لم يتسلموا أرباحهم النقدية عن السنوات السابقة إلى مراجعة البنك لاستلامها، وذلك بناءً على تعميم من المصرف المركزي.

تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة إلى 24 يونيو بسبب عدم اكتمال النصاب، للنظر في فرص استثمارية وإعادة تشكيل لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت.

يبحث مجلس إدارة شركة «دانة غاز» في 25 يونيو سير عمليات الشركة في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، وموقف سداد مستحقات الشركة، وتقريراً عن شراء الشركة لأسهمها وتقريراً آخر حول سير الدعاوى القانونية.