تعليق ترخيص «رسان» لمدة عام

المصدر: دبي-البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن تعليق الترخيص الممنوح لشركة «رسان كابيتال ليمتد» لمدة عام كامل، وذلك توافقاً مع هدفها المتمثل في حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وتم تعليق ترخيص الشركة المذكورة نتيجة مخاوف جدّية تتصل بكفاية مواردها المالية، وعدم التزامها بالمتطلبات التي تحددها القواعد المعمول بها من قبل السلطة وإخفاقها في التعامل مع السلطة بشفافية.

وكانت «رسان» أخطرت السلطة بحدوث خرق في متطلبات رأس المال لديها في 30 يوليو 2018. وعلى الرغم من تعهد الشركة بتصحيح الخرق الحاصل خلال فترة محددة، إلا أنهم ولغاية تاريخ إخطار التعليق لم يقوموا بذلك. وقامت السلطة بتحديث سجلها العام لإظهار الإجراء المتخذ لتعليق ترخيص الشركة المذكورة، كما نشرت إشعار القرار على موقعها الإلكتروني في قسم الإجراءات التنظيمية.