نقل ملكية 49 % من أسهم «مبادلة لاند للعقارات» إلى «المعمورة»

المصدر: دبي - سيد صالح

نقلت مجموعة «كابيتال لاند» السنغافورية ملكية 49% من أسهم شركة «مبادلة كابيتال لاند للعقارات» إلى شركة «فايف سكوير بروبرتيز»، المملوكة بالكامل بصفة غير مباشرة لشركة «المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ»، المعروفة سابقاً بـ «شركة مبادلة للتنمية».

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ»، فقد بلغت قيمة الصفقة 270,9 مليون درهم، وتم سدادها نقداً بالكامل.

وأضافت الوكالة أنه من غير المتوقع أن يسبب نقل ملكية الأسهم أي تأثير مادي على صافي قيمة الأصول الملموسة المملوكة لمجموعة «كابيتال لاند»، أو على مكاسب سهمها عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر.