تثبيت تصنيف بنك الإمارات للتنمية والبحيرة للتأمين

المصدر: دبي- البيان

ثبتت وكالة فيتش لخدمة المستثمرين تصنيف بنك الإمارات للتنمية من حيث الإصدارات طويلة الأجل على الفئة AA-، ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أهمية بنك الإمارات للتنمية لاقتصاد الإمارات والقطاع المصرفي، حيث يوفر قروضاً لتمويل منازل المواطنين، ويدعم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوفر تمويلاً لمشاريع البنية التحتية وهو قطاع حيوي في اقتصاد الإمارات.

ومن ناحية أخرى، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف شركة البحيرة الوطنية للتأمين على الفئة BB+. وقالت الوكالة، إن تثبيت التصنيف يعكس ما تراه ستاندرد آند بورز من إدارة مخاطر جيدة لدى الشركة، وأنها من شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات.