الأسهم تستعيد المسار الصاعد والمؤسسات تقتنص الفرص

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

استعادت الأسهم المحلية اللون الأخضر في ختام جلسة أمس معززة بعمليات شرائية على بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والعقار، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها المتواضعة مع ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.56% عند مستوى 2628.83 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.23% إلى مستوى 4912.33 نقطة، مع صعود أسهم العقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 250 مليون درهم، منها 111.7 مليون درهم في دبي، و137.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 106 ملايين سهم، موزعة بواقع 75.3 مليون سهم في دبي، و30.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4217 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.43% بدعم مكاسب «إعمار للتطوير» 1.02%، و«إعمار مولز» 3.76%، و«ديار» 0.32%، في مقابل تراجع «إعمار العقارية» 0.23%، و«الاتحاد العقارية» 0.9%، و«أرابتك» 0.67%.

وزاد قطاع البنوك 0.88% مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.34%، و«دبي الإسلامي» 0.6%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.32% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.79%. وتراجع قطاع النقل 0.86% بعد انخفاض «العربية للطيران» و«أرامكس» 0.93%، وارتفع «الخليج للملاحة» 0.25%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 20.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.34 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 19.6 مليونا، وأقفل عند 5.07 دراهم. وحل «إعمار مولز» في مقدمة الأسهم الرابحة بنسبة 3.76% إلى 1.93 درهم، وكان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.33% إلى 0.22 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 1% بدعم صعود «الدار» 1.13%، فيما نزل «رأس الخيمة العقارية» 0.71%. وارتفع قطاع الاتصالات 1% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة 1.04% مع ارتفاع سهم «طاقة» 10.13%، فيما تراجع «دانة غاز» 0.54%. وانخفض قطاع البنوك بنسبة طفيفة 0.08% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.41%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.44%، وارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.22%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على النشاط مستقطباً سيولة 56 مليون درهم، ومغلقاً عند 8.3 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 36.65 مليونا ليغلق عند 14.68 درهماً. وتصدر «طاقة» الرابحين بنسبة 10.13% إلى 0.87 درهم، وكان «الوطنية للتكافل» الأكثر تراجعاً بنحو 9.09% إلى 0.6 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 16.14 مليونا، منها 4.18 ملايين للخليجيين، و11.96 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع، باستثمار 16.14 مليون درهم، موزعة بواقع 14.6 مليون درهم للأجانب، و1.48 مليون للخليجيين.

واتجهت المحافظ نحو الشراء، باستثمار 18.16 مليون درهم، موزعة 3.5 ملايين بدبي، و14.65 مليونا في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 18.16 مليون درهم، منها 3.5 ملايين بدبي، و14.65 مليونا في أبوظبي.

تصنيف

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وذكرت الوكالة أن التثبيت يأتي انعكاساً لاعتقادها بأن البنك سيحصل على دعم حكومي إذا ما احتاج إليه، حيث تؤكد الوكالة على الدعم الحكومي القوي للقطاع المصرفي. دبي-أشرف رفيق

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