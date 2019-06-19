شركات التأمين الإماراتية تستحوذ على 30 % من الأرباح في الخليج

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت بيانات لشركة «أوبار كابيتال» عن تصدر شركات التأمين الإماراتية من حيث الربحية، وذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحصة تتجاوز 30%. وأوضحت البيانات أن أرباح 84 شركة تأمين خليجية وصلت إلى 324.27 مليون دولار (1.19 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي مقارنة بنحو 308.7 ملايين دولار (1.13 مليار درهم) في الفترة نفسها من العام 2018.

ووصلت حصة 26 شركة إماراتية من إجمالي أرباح شركات التأمين لنحو 98.16 مليون دولار (360.5 مليون درهم)، فيما كان نصيب 32 شركة سعودية نحو 53.69 مليون دولار، فيما بلغت حصة 7 شركات كويتية لنحو 50.67 مليون دولار، مقابل نحو 19.53 مليون دولار لعشر شركات عمانية و8.22 ملايين دولار لأربع شركات بحرينية.