إطلاق منصة جلوماكس للعملات المشفرة في أبوظبي

المصدر: دبي-أشرف رفيق

أعلنت شركة جلوماكس لتجارة العملة المشفرة أنها حصلت على موافقة السلطات المالية في أبوظبي لإطلاق منصتها لتجارة العملات الإلكترونية في سوق أبوظبي العالمي. وقالت جلوماكس في بيان نشرت وكالة أنباء بلومبرغ نسخة منه إن الشركة تستعد للمنافسة واستعراض إمكاناتها لتجارة العملات المشفرة في السوق العالمية.

وترمي جلوماكس إلى إطلاق منصتها لتجارة العملات المشفرة في العام الجاري باعتبارها شركة مرخصاً بها للتجارة في الأصول والعملات المشفرة، حسب ما جاء في البيان.

وكان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق الإطار القانوني التنظيمي والإرشادي لأنشطة التعامل مع التجارة في الأصول المشفرة في يونيو عام 2018. من ناحية أخرى فتحت شركة زوتونز للتجارة الإلكترونية منصة تجارية شبكية في الإمارات في إطار توسعاتها العالمية.