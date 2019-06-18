الاستثمار والنقل يدعمان تماسك سوق دبي والبنوك تضغط في «أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار حالة الحذر والترقب المسيطرة على معنويات المستثمرين، انتظاراً لما ستؤول إليه تطورات الأوضاع الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتماسك سوق دبي مع صعوده هامشياً بنسبة 0.01% ليستقر عند 2614.31 نقطة محافظاً على مستوى 2600 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب أسهم الاستثمار والنقل، في مقابل تراجع العقار والبنوك، بينما تراجع سوق أبوظبي بنحو 1.09% أو ما يعادل 54.2 نقطة ليغلق عند 4901 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 271.4 مليون درهم، منها 114.78 مليون درهم في دبي، و156.6 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 128.8 مليون سهم، موزعة بواقع 96 مليون سهم في دبي، و32.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4145 صفقة.

سوق دبي

وعزز تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مع صعود «دبي المالي» 0.86% واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما تراجع «شعاع» 0.57%، كما زاد قطاع النقل بنسبة 1.39% مع ارتفاع «أرامكس» 1.91% و«العربية للطيران» 0.94% و«الخليج للملاحة» 0.25%.

وتراجع قطاع العقار بنحو 0.41% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.23% و«أرابتك» 0.66% و«إعمار مولز» 2.62%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 1.22% و«إعمار للتطوير» 0.51% و«داماك» 0.11%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.14% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.44% فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 23.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.35 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 17.35 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.04 دراهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات بقيمة 10.6 ملايين، وأقفل عند 0.332 درهم. وحقق سهم «أمان» أكبر نسبة صعود بنحو 4.51% ليغلق عند 0.463 درهم، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.57% إلى 0.96 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي هبوط قطاع البنوك بنسبة 1.06% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.81% و«أبوظبي التجاري» 2.73%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.22 %. ونزل قطاع الاتصالات بنحو 1.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع العقار بنحو 1.24% على أثر هبوط «الدار» 1.12%، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1% مع «انخفاض» إشراق«2.01%، و»الواحة كابيتال«1.05%، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.26% مع نزول سهم»طاقة«9.2% و»دانة غاز«1.07% و»أدنوك للتوزيع«0.37%.

وهيمن»أبوظبي التجاري«على التداولات مستقطباً 60 مليون درهم، مغلقاً عند 8.2 دراهم، تلاه»أبوظبي الأول«بسيولة قيمتها 29.2 مليون درهم، وأقفل عند 14.74 درهماً، ثم سهم»اتصالات«بتداولات بقيمة 22.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.9 درهماً. وكان سهم»بلدكو«الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.11% ليغلق عند 0.4 درهم، فيما كان سهم»طاقة«الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.2% وأغلق عند 0.79 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون، نحو الشراء، بصافي استثمار 17.5 مليون درهم، منها 3.5 ملايين للعرب، ونحو 7 ملايين درهم للخليجيين، و7 ملايين درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 17.5 مليوناً.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8 ملايين، فيما اتجهت نحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 1.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 8 ملايين، في حين اتجهوا نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 1.5 مليون درهم.

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انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.03% ليغلق عند 3076.85 نقطة بعد التداول على 1.28 مليون سهم بقيمة 21.17 مليون دولار من خلال 235 عملية منفذة.

إفصاحات

قرر مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، الموافقة على انتخاب جاسم الصديقي رئيساً لمجلس الإدارة، وسعيد مبارك الهاجري نائباً له.

وافق مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، خلال اجتماعه الأحد، على تعيين شفيق عبد الحميد رئيساً لمجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه تم منح الرئيس الجديد جميع الصلاحيات اللازمة لتمثيل الشركة، بما يتوافق مع قانون الشركات بالإمارات.

قرر مجلس إدارة شركة «الصقر للتأمين»، تعيين عبد المحسن جابر عضواً في لجنة الاستثمار، خلفاً للعضو السابق.

قام مصرف «السلام - البحريني»، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء 60 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة)، ببورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 47.33 مليون سهم، إلى 47.39 مليونا (2.139 % من الأسهم المصدرة)، وذلك بتاريخ 16 يونيو 2019.

قرر مجلس إدارة شركة «العين الأهلية للتأمين»، فتح مركزي بيع جديدين للشركة في مجمع الشيخ خليفة للطاقة، وفى وكالة بن حمودة للسيارات.

يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» في 20 يونيو الجاري، لمناقشة بعض الأمور العامة التي لن تؤثر في سعر السهم.