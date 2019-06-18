تأجيل «عمومية غرفة الفجيرة» وانتخاب مجلس الإدارة إلى 29 الجاري

المصدر: الفجيرة - البيان

تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة الثالثة عشرة المنتهية لمجلس إدارة الغرفة وانتخاب أعضاء للمجلس للدورة الرابعة عشرة، إلى يوم السبت الموافق 29 يونيو حيث يعقد الاجتماع بمن حضر في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المسرح بمبنى الغرفة. جاء ذلك بعد أن تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح راشد الصريدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الثالثة عشرة، أن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية تم بناء على نص المادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والتي توجب اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المجلس، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء المسددين لرسومهم السنوية وإذا لم يتوفر النصاب، يتم عقد الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء بعد 10 أيام من الموعد المحدد.

وأعرب الصريدي عن شكره لمن لبوا دعوة الحضور، ودعا الأعضاء المنتسبين للغرفة الذين ما زالت عضويتهم سارية للحرص على حضور الاجتماع المقبل والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه الأنسب لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال الدورة الثالثة عشرة المنتهية واعتماد الميزانية السنوية وتقرير مدقق الحسابات ومناقشة أية مواضيع أخرى مقدمة من المجلس تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي والمهني.