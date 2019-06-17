7.6 % زيادة التحويلات بين البنوك إلى 3 تريليونات درهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

زاد إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو أيه إي إف تي إس) إلى أكثر من 3.04 تريليونات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 2.82 تريليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 214 مليار درهم وبنسبة 7.6%.

وكشفت إحصاءات العمليات المصرفية لمايو الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس عن أن إجمالي الإيداعات الورقية والنقدية بالمصرف المركزي للشهور الخمسة الأولى (يناير - مايو 2019) بلغت نحو 84.75 مليار درهم منها 84.73 مليار درهم إيداعات ورقية و12 مليوناً إيداعات معدنية، كما بلغ إجمالي السحوبات من المصرف المركزي خلال الفترة نفسها 96.56 ملياراً، منها 96.53 ملياراً سحوبات نقدية و30.9 مليوناً سحوبات معدنية.

وبلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة 517.5 مليار درهم خلال الأشهر من يناير ــ مايو، وذلك لـ 11 مليون شيك، وكان مارس أعلى شهور الفترة في قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة حيث بلغت 105.9 مليارات درهم لنحو 2.28 مليون شيك.

وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المصرف المركزي أمس عن أن السيولة الإجمالية للدولة حققت مستوى غير مسبوق بنهاية الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت 1.63 تريليون درهم مقابل 1.52 تريليون درهم للربع الأول من 2018 بزيادة قدرها 105 مليارات درهم وبنسبة نمو 6.9%.

انخفاض عدد فروع البنوك

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد فروع البنوك الوطنية من 761 فرعاً بنهاية الربع الأول 2018 إلى 733 فرعاً بنهاية الربع الأول 2019، كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 33 إلى 32 وحدة، وعدد مكاتب الصرف من 48 إلى 34 مكتباً بنهاية مارس.

وأرجع التقرير انخفاض عدد فروع البنوك ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية والمكاتب النقدية إلى الاتجاه المتزايد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لدى البنوك إضافة إلى سهولة استخدام ماكينات الصرف الآلي التي بلغ عددها 5279 جهازاً في نهاية مارس 2019 مقابل 5274 جهازاً بنهاية مارس 2018.

وارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0.9% لتصل إلى 2.89 تريليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2019، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من مارس 2018 إلى مارس 2019 ارتفعت أصول البنوك 6.5%، وارتبطت هذه الزيادة بارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.1% بنهاية مارس 2019 ليصل إلى 1.67 تريليون درهم، وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 4.2%.

وزادت نسبة إجمالي كفاية رأس المال للبنوك خلال الربع الأول بنحو 2.3% لتستقر عند مستوى 17.9%، مما يعنى أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال التي حددها المصرف المركزي البالغة 12.375%.

وشدد التقرير على وجود نسبة عالية من كفاية رأس المال لدى البنوك يوفر الحماية للمودعين، كما تعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد الوطني.

وارتفع رأس المال والاحتياطيات للبنوك من 316.3 مليار درهم إلى 350.2 مليار درهم بنهاية مارس 2019 بنسبة نمو 10.7%، كما زادت استثمارات البنوك في شهادات إيداع المصرف المركزي، حيث ارتفعت من 134.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018 إلى 139.2 مليار درهم بنهاية مارس 2019 وبنسبة زيادة 3.6% على أساس سنوي.

كما ارتفع إجمالي الودائع من 1.66 تريليون درهم إلى 1.74 تريليون بنهاية مارس 2019 وبنسبة نمو 5.2% على أساس سنوي. وزاد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 4% إلى 377.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2019، وخلال الفترة من مارس 2018 إلى مارس 2019 ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف بنسبة 12.1%.

شركات مدرجة

ارتفع عدد الشركات المدرجة بسوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية من 129 شركة بنهاية مارس 2018 إلى 137 شركة بنهاية مارس 2019، وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي من 503 مليارات درهم بنهاية مارس 2018 إلى 520 مليارا بنهاية الربع الأول.

وانخفضت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 347.4 مليار درهم بنهاية مارس 2019 مقابل 379.4 مليار درهم بنهاية مارس 2018، وارتفعت قيم التداول في سوق أبوظبي من 9 مليارات إلى 10.9 مليارات بنهاية مارس، بينما تراجعت قيمة التداول بسوق دبي من 20.4 مليار درهم إلى 11.3 مليارا نهاية الربع الأول .