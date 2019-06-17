تراجع أسواق الأسهم وسط حالة من الحذر والترقب

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط تراجع ملحوظ في مستويات السيولة بفعل حالة الحذر والترقب المسيطرة على المعنويات جراء التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.72% أو ما يعادل 19 نقطة ليغلق عند 2614.03 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 8.4 نقاط أو ما يوازي 0.17% ليصل إلى 4955.26 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار والاتصالات والاستثمار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 153.7 مليون درهم موزعة بواقع 102.8 مليون في دبي و50.9 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 149.5 مليون درهم، موزعة بواقع 107.9 مليون في دبي و41.6 مليون في أبوظبي، من خلال 2101 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.6% مع نزول «إعمار العقارية» 2.46% و«إعمار مولز» 2.05% رغم ارتفاع «أرابتك» 0.678% و«داماك» 0.45% و«ديار» 0.32% و«إعمار للتطوير» 0.26%. وهبط قطاع الاستثمار بنحو 1.63% مع تراجع «شعاع» 1.89% و«دبي المالي» 1.83% و«دبي للاستثمار» 1.56%.

وانخفض قطاع البنوك بنحو طفيف بلغ 0.12% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.88%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.8%، ونزل قطاع النقل بنحو 1% مع تراجع «أرامكس» 1.41% و«العربية للطيران» 0.93%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بنحو 17.67 مليون درهم، ليغلق عند 5.04 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 15.76 مليون درهم، ليغلق عند 4.36 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات بلغت 15 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.16% وأغلق عند 0.87 درهم. وكان «سلامة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.7% مغلقاً عند 0.57 درهم، فيما كان سهم«إعمار العقارية» الأكثر انخفاضاً.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مدفوعاً بانخفاض قطاع العقار بنسبة 1.49% مع هبوط «الدار» 1.65%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.48%، ونزل قطاع الاتصالات بنحو 1.11% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما هبط قطاع الاستثمار بنحو 0.38% مع تراجع «الواحة كابيتال» 1.04% رغم ارتفاع «إشراق» 0.76%.

في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.11% مع صعود «أبوظبي التجاري» 1.57%، فيما هبط «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 0.13% و0.22% على التوالي، كما صعد قطاع الطاقة بنحو 2% مستمداً الدعم من مكاسب «طاقة» 7.27% و«دانة غاز» 2.07%، فيما نزل «أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وهيمن سهم «أسمنت رأس الخيمة» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 11.5 مليون درهم، ليغلق عند 0.55 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 7.4 ملايين درهم، مغلقاً عند 14.86 درهما، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 6.37 ملايين درهم، وأغلق عند 8.43 دراهم.

وكان سهم «طاقة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.27% ليغلق عند 0.87 درهم، فيما كان سهم «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91% إلى 3 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 5.7 ملايين درهم، منها 4.9 ملايين درهم للأجانب، و842 ألف درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 5.7 ملايين درهم، منها 5.2 ملايين درهم للعرب، و544 ألف درهم للخليجيين.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء، في دبي بصافي استثمار 10.6 ملايين درهم بينما اتجهت نحو بيع هامشي في أبوظبي بصافي استثمار لم يتجاوز 23 ألف درهم، فيما اتجه الأفراد نحو البيع بدبي بصافي استثمار 10.6 ملايين درهم، ونحو الشراء في أبوظبي بـ23 ألف درهم.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت أمس على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإعادة تعيين الرئيس التنفيذي.

قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء نحو 841 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 46.49 مليون سهم إلى 47.33 مليون سهم (2.136% من الأسهم المصدرة) وذلك بتاريخ 13 يونيو 2019.

يجتمع مجلس إدارة شركة «أسمنت رأس الخيمة» في 19 يونيو الجاري للنظر في أعمال اعتيادية وفرص استثمارية.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاء إدراج سندات شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» من أمس وذلك بعد أن تم تحويلها إلى أسهم.