مؤتمر سوق دبي للمستثمرين بنيويورك يستقطب 21 مؤسسة جديدة

المصدر: دبي- البيان

شهد مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في نيويورك 2019، حضوراً لافتاً للمؤسسات الاستثمارية العالمية. وتم تنظيم المؤتمر يومي 10 و11 يونيو، بالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، والذي نظمه بنك إتش إس بي سي، بمشاركة نحو 300 مؤسسة عالمية.

وعقدت 9 شركات مدرجة بسوق دبي المالي وناسداك دبي، مشاركة في الحدث، وهي: إعمار العقارية، إعمار مولز، إعمار للتطوير، أرامكس، داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، وشركة سوق دبي المالي، سلسلة من الاجتماعات الفردية، بلغت 81 اجتماعاً مع 35 مؤسسة استثمارية عالمية، تدير مجتمعةً أصولاً قدرها 3.2 تريليونات دولار.

وبلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة التي شاركت في المؤتمر للمرة الأولى، 21 مؤسسة بنسبة 60 % من الإجمالي، ووصل عدد الاجتماعات لبعض الشركات إلى 19 اجتماعاً.

نجاح متزايد

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس النجاح المتزايد لمؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين، التي بادر السوق إلى تنظيمها منذ عام 2007، في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية، فعاليتها الكبيرة كمنصة فعالة لتوطيد صلات الشركات المدرجة مع المجتمع الاستثماري العالمي.

ومما لا شك فيه، فإن استقطاب مؤسسات استثمارية جديدة، والزيادة الملحوظة في الطلب على عقد الاجتماعات مع الشركات المدرجة، تعكس قناعة المؤسسات الاستثمارية التامة، بما يوفره السوق من فرص متنوعة وجذابة، باعتباره البوابة المفضلة للاستثمار في الاقتصادات سريعة النمو، ليس في الإمارات فحسب، بل في اقتصادات المنطقة أيضاً، حيث يضم سوق دبي المالي، مجموعة متنوعة من الشركات الإماراتية الرائدة، إضافة إلى شركات الإدراج المزدوج من عدة دول في المنطقة.

ويتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق 11 ألف مؤسسة، بما في ذلك 64 مؤسسة استثمارية، تم استقطابها إلى السوق خلال الربع الأول من العام. ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية، من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.4 % في نهاية الربع الأول.

كما وصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 53.2 %. ويحافظ المستثمرون الأجانب على نشاطهم الكبير في السوق، إذ استحوذوا على 53.3 % من تداولاته خلال الربع الأول، بصافي استثمار قدره 680 مليون درهم، كما وصلت ملكيتهم إلى ما نسبته 18.4 % من إجمالي القيمة السوقية.

وقال عبد الفتاح شرف مدير عام المجموعة، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات: بعد الانطلاقة القوية لعام 2019، أصبحت الأسواق الناشئة محط اهتمام بشكل كبير ومتزايد، من قبل المستثمرين الدوليين، حيث إن سوقاً مثل سوق الإمارات، يعتبر من بين الأسواق الناشئة المتفردة، نظراً لسهولة الوصول إليها من قبل المستثمرين الدوليين، ووجود تنوع في مجموعة المنتجات التجارية وهيكل تنظيمي قوي.

وبدورها، قالت فهيمة البستكي نائب رئيس تنفيذي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي: برهن ارتفاع عدد الاجتماعات لكل شركة مشاركة في المؤتمر، مقارنةً بالمؤتمرات السابقة على فعالية النهج الجديد للسوق، والمتمثل في عقد المؤتمر، بالتزامن مع أكبر الفعاليات العالمية المختصة بالاستثمار في الأسواق الناشئة، الأمر الذي أسهم في استقطاب أعداد أكبر من المؤسسات الاستثمارية، لا سيما الناشطة في الأسواق الناشئة على وجه الخصوص، وبالتالي، في تمكين الشركات المدرجة من عرض قصص نجاحها وتطورات أعمالها أمام أكبر عدد ممكن من تلك المؤسسات.