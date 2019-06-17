«الإمارات للاستثمار» يعيّن عماد بو خزام رئيساً تنفيذياً بالإنابة

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، وهو مصرف خاص ومستقل، يتخذ من الإمارات مقراً له، أمس، تعيين عماد بو خزام رئيس الشؤون المالية حالياً، رئيساً تنفيذياً بالإنابة للبنك.

ويشغل عماد منصب رئيس الشؤون المالية لدى بنك الإمارات للاستثمار منذ عام 2017، حيث يتولى قيادة أقسام الشؤون المالية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات. ويتمتع عماد بو خزام بخبرة مهنية طويلة، تزيد على 24 عاماً في مجال الخدمات المالية والمصرفية، اكتسبها من خلال عمله لدى عدد من المؤسسات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي تعيين عماد بو خزام، عقب استقالة خالد سفري من منصبه رئيساً تنفيذياً في وقت سابق من الشهر الماضي.