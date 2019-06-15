تباين أداء الأسهم المحلية والسيولة قرب 1.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي في وقت عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم بالأسهم لاقتناص الفرص، ليصعد سوق دبي معززاً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني»، فيما نزل سوق العاصمة مدفوعاً بنزول سهمي «أبوظبي التجاري» و«اتصالات».

وصعد سوق دبي بنسبة 0.48% عند مستوى 2633 نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.8% ليغلق عند 4963.69 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 110 ملايين درهم، منها 9 ملايين للعرب، و28.4 مليوناً للخليجيين، و72.2 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 110 ملايين درهم.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوع الماضي إلى 1.77 مليار درهم، منها مليار في دبي، و772.4 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 1.17 مليار سهم، موزعة بواقع مليار سهم في دبي، و170.37 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 26.3 ألف صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.78% معززاً بمكاسب سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.25%، فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.79%، وصعد قطاع العقار هامشياً 0.02%، مع استقرار «إعمار العقارية»، وارتفع «إعمار مولز» 0.52%، و«داماك» 2.33%، وذلك في مقابل تراجع «إعمار للتطوير» 0.51% و«الاتحاد العقارية» 2.13%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.02% أيضاً في ظل استقرار سهمي «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي»، وكذلك «شعاع كابيتال»، وارتفع قطاع النقل 1.3% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 3.88%، وذلك في مقابل تراجع «أرامكس» 0.47%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 172.2 مليون درهم، ليغلق عند 4.47 دراهم، تلاه سهم «داماك» بتداولات بقيمة 131.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.88 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة وصلت إلى 105.8 ملايين درهم، وأقفل عند 5 دراهم.

وحقق سهم «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 6.76% وأغلق عند 0.237 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بصعوده بنسبة 5.67% مغلقاً عند 0.559 درهم، ثم سهم «سلامة» وزاد بنسبة 5.3% إلى 0.555 درهم، فيما كان سهم «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.7% وأغلق عند 0.23 درهم، تلاه سهم «السلام السودان» 9.48% مغلقاً عند 1.05 درهم، تلاه سهم، «المصرف الخليجي التجاري» 8.35% إلى 0.549 درهم.

واتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 71 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.2 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و22 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و40.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل بلغت محصلة بيع المواطنين 71 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 1% بعد انخفاض «أبوظبي التجاري» 7.57%، بيد أن ارتفاع «أبوظبي الأول» وكذلك «أبوظبي الإسلامي» 0.13%، و2.68% على التوالي، قلصا من خسائر القطاع.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.21% بفعل تراجع سهم «رأس الخيمة العقارية» 2.79%، في حين استقر «الدار». ونزل قطاع الاتصالات 0.12% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 3.94% مع نزول «دانة غاز» 7.47%، وذلك في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.37%، و«طاقة» 1.38%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 259 مليون درهم، وأغلق عند 14.88 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 180.13 مليون درهم، مغلقاً عند 8.3 دراهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة قدرها 123.6 مليون درهم، وأقفل عند 16.28 درهماً.

وكان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.63% إلى 1.41 درهم، تلاه سهم «الإمارات للتأمين»، وصعد بنسبة 13.97% مغلقاً عند 7.75 دراهم، ثم سهم «رأس الخيمة للتأمين»، بصعوده 11.11% إلى 3 دراهم، بينما سجل «بنك الفجيرة الوطني» أكبر تراجع بنسبة 9.83% مغلقاً عند 4.31 دراهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية» بهبوطه 9.76% وإغلاقه عند 3.33 دراهم، ثم سهم «الوطنية للتكافل» وانخفض 9.59% إلى 0.66 درهم.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 39 مليون درهم، منها 868 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و 6.4 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و31.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة بيع.

استثمار

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 73.4 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع بدبي، بصافي استثمار 45.8 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 45.8 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل توجه نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 73.4 مليون درهم محصلة بيع.