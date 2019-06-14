«تشارلز تيلور» عضو جديد في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

فتحت شركة تشارلز تيلور لاستشارات التامين أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مركز دبي المالي العالمي. و«تشارلز تيلور» هي شركة استشارات لتقنيات التأمين توفر خدمات احترافية عالمية، ويعمل لديها 3 آلاف موظف في 30 دولة في العالم، بينها الإمارات والسعودية والكويت.

أُسّست الشركة عام 2015 لخدمة صناعة التأمين، من خلال حلول تقنية لتسهيل وتيسير العمليات، وتحسين كفاءة شركات التأمين، والقضاء على المعوقات والمشكلات التقنية. وقالت الشركة، في بيان لها، إن فتح مكتب مركز دبي المالي العالمي يهدف إلى الوفاء بالطلب المتزايد في سوق التأمين في المنطقة على الحلول التقنية.