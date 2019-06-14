شركة مصرية تتفاوض على إدارة محفظة مالية إماراتية

المصدر: دبي ـ البيان

قال علي الغنام، رئيس مجلس إدارة شركة «أسطول القابضة للاستثمارات المالية»، إن شركته تتفاوض على إدارة محفظة مالية لإحدى الشركات الإماراتية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه.

وأضاف الغنام في تصريحات نقلتها تقارير صحفية محلية، إن «أسطول القابضة» اقتربت من إنهاء التفاوض لإدارة محفظة مالية بقيمة 50 مليون جنيه، في ظل سعي الشركة لزيادة حجم أصولها المدارة إلى ملياري جنيه، عبر إضافة محافظ مالية بـ 800 مليون جنيه.

وقال الغنام، إن شركته اقتربت من إنهاء الاتفاق مع مستثمرين عرب على استحواذهم على 20 ـ 25% من الأسهم، موضحاً أن سبب التأجيل يعود إلى أن شركته تدرس عدة عروض للمشاركة في زيادة رأسمالها من قبل المستثمرين العرب.