تراجع الأسواق مع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مقتفية أثر تراجعات غالبية الأسواق الخليجية مع تضرر معنويات المستثمرين في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية بعد إصابة ناقلتين بهجمات في خليج عمان عقب شهر من حادث مماثل تعرضت له أربع ناقلات.

ونزل سوق دبي بنسبة 1.15% أو ما يعادل 30.5 نقطة ليغلق عند 2633 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي 0.54% ما يوازي 27.17 نقطة ليصل عند 4963.69 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والطاقة والعقار والاستثمار.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 358.35 مليون درهم موزعة بواقع 206.7 ملايين في دبي و151.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 274.3 مليون سهم، منها 238.4 مليوناً في دبي و35.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4834 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق تعرضت لضغوط بيع مع تأثر معنويات المستثمرين بعد إصابة ناقلتين في خليج عمان، مشيرين إلى أن الأسهم المحلية لا تزال توفر فرصاً استثمارية جيدة، ومن المتوقع أن تعاود الصعود بعد هدوء الأوضاع وبدء ماراثون النتائج نصف السنوية.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مضغوطاً بهبوط قطاع العقار بنسبة 2.15% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.54% و«إعمار للتطوير» 1.27% و«أرابتك» 4.46% و«داماك» 4.55% و«الاتحاد العقارية» 5.59%. ونزل قطاع البنوك بنحو 0.82% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.38% و«الإمارات دبي الوطني» 0.44%.

وهبط أيضاً قطاع الاستثمار بنحو 0.96% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.78% و«دبي المالي» 1.11% و«شعاع» 2.7%، بينما على الجانب الآخر ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.37% بدعم صعود «أرامكس» بنسبة 0.95% واستقرار «العربية للطيران».

وهيمن «جي إف إتش» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 49.8 مليون درهم ليغلق عند 0.86 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداولات 26.7 مليون درهم ليقفل عند 0.32 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» حاصداً 22.9 مليون درهم ليصل عند 5 دراهم. ولم يرتفع سوى سهم «أرامكس»، بينما هبطت غالبية الأسهم الأخرى وتصدرها «دي إكس بي» بنسبة 5.6%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.45% مع هبوط أسهم «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي الإسلامي» 0.22% و«الشارقة الإسلامي» 0.91% و«أبوظبي التجاري» 2.35%، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 2.78% مع تراجع سهم «طاقة» 9.89% و«دانة غاز» 3.07%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.12%.

ونزل قطاع العقار بنحو 3.8% مع انخفاض «الدار» 3.7%، وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.91% مع هبوط «الواحة كابيتال» و«إشراق» بنسبة 2.54% و1.25% توالياً، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.25% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 62.1 مليون درهم ليغلق عند 14.8 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 30.8 مليون درهم ليقفل عند 8.3 دراهم، ثم «اتصالات» حاصداً نحو 16.5 مليون درهم ليصل صوب 16.28 درهماً. وكان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.63% إلى 1.41 درهم، فيما كان «طاقة» الأكثر تراجعاً بنحو 9.89% إلى 0.8 درهم.

%1.21

انخفض مؤشر فؤتسي ناسداك دبي 20 في نهاية جلسة أمس بنسبة 1.21% أو ما يعادل 110 نقاط ليغلق عند 3119.93 نقطة بعد التداول على 590.4 ألف سهم بقيمة 7.52 ملايين دولار من خلال 138 عملية.

إفصاحات

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