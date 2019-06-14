الأجانب يعززون مشترياتهم في الأسهم الأسبوع الماضي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي في وقت عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم بالأسهم لاقتناص الفرص، ليصعد سوق دبي معززاً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني»، فيما نزل سوق العاصمة مدفوعاً بنزولي سهمي «أبوظبي التجاري» و«اتصالات». وصعد سوق دبي بنسبة 0.48% عند مستوى 2633 نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.8% ليغلق عند 4963.69 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 110 ملايين درهم، منها 9 ملايين للعرب، و28.4 مليوناً للخليجيين، و72.2 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 110 ملايين درهم. وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث عمدوا إلى الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 73.4 مليون درهم، بينما اتجهوا نحو البيع بدبي، بصافي استثمار 45.8 مليون درهم.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوع الماضي إلى 1.77 مليار درهم، منها مليار في دبي، و772.4 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 1.17 مليار سهم، موزعة بواقع مليار سهم في دبي، و170.37 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 26.3 ألف صفقة.