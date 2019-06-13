«موديز» تثبت تصنيفها لبنك دبي الإسلامي وتمنحه نظرة مستقرة

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

ثبتت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» الجدارة الائتمانية على المدى الطويل لبنك دبي الإسلامي عند الدرجتين «A3» و«P-2» على الترتيب، وكلاهما من تصنيفات الدرجة المتوسطة العليا، كما منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة. كما منحت «موديز» أيضاً التصنيف «B2» للشهادات الرأسمالية الإضافية من المستوى الأول الصادرة بقيمة 750 مليون دولار عن صندوق «DIB Tier 1 Sukuk (3) Ltd»، التابع لبنك دبي الإسلامي ويقع مقره في «جزر كايمان».

وأصدرت الوكالة العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني أمس تقريراً لتصنيف الجدارة الائتمانية لبنك دبي الإسلامي، وذكرت في تقريرها أن تثبيت تصنيفها للبنك يعكس وجهة نظرها بأن الفصول المقبلة ستشهد تعزيزاً في الملاءة المالية للبنك قبل انتهاء صفقة استحواذه فعلياً على «بنك نور».