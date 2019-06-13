«ذا فيرست جروب» تخطط لإصدار صكوك بقيمة 135 مليون دولار

المصدر: دبي ــ رويترز

قالت متحدثة باسم شركة التطوير والاستثمار العقاري ذا فيرست جروب إن الشركة التي مقرها دبي تخطط لإصدار صكوك بقيمة 135 مليون دولار.

وأضافت أن الشركة عينت بنك الاستثمار شعاع كابيتال لترتيب العملية المزمعة، لكن دون أن تكشف عن أوجه استخدام حصيلة الإصدار.

سيكون هذا أحد الإصدارات القليلة المخطط لها في منطقة الخليج بعد تباطؤ النشاط بشدة أثناء شهر رمضان الذي انتهى الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يصدر مصرف الشارقة الإسلامي صكوكاً دولارية بنهاية يونيو لتعزيز رأسماله الأساسي، حسبما أفادت مصادر مطلعة أمس.

وقالت المتحدثة إن الشركة أتمت 11 مشروعاً في الإمارات حتى الآن ولديها سبعة مشاريع فندقية قيد الإنشاء.