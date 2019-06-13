المصرف المركزي يستضيف جلسات برنامج التمويل الإسلامي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

استضاف المصرف المركزي، بالتنسيق مع الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة، أمس الأول، ورشة عمل حول التمويل الإسلامي. وجاءت الجلسة ضمن سلسلة من جلسات عديدة سيتم عقدها ضمن البرنامج التنفيذي الذي أُطلق مؤخراً ليشكل منبراً لتبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والأهمية الاستراتيجية لأصحاب المصالح الرئيسيين.

ويدعو المصرف المركزي الموظفين المعينين حديثاً لحضور هذه الجلسات ليتمكن شباب المواطنين من زيادة مستوى الوعي لديهم حول مواضيع رئيسية في هذا المجال، الأمر الذي سيساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية. وعُقدت الجلسة في المقر الرئيسي للمصرف المركزي، وحضرها ممثلون كبار من مؤسسات رقابية في الدولة مثل سوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة التأمين.

وأكد معالي مبارك المنصوري، محافظ البنك المركزي في كلمة له، أهمية تنظيم قطاع التمويل الإسلامي. وحملت الجلسة عنوان «المبادئ التوجيهية للتمويل الإسلامي»، وعقدت تحت إشراف الدكتور أحمد الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية وبمشاركة الشيخ الدكتور عزنان حسن، والشيخ الدكتور أسيد كيلاني، أعضاء الهيئة العليا الشرعيّة، واستعرضت الرؤى الأساسية المتعلقة بمبادئ التمويل الإسلامي، وشهدت تبادلاً للمعارف فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية.

وتناول النقاش مسؤولية أصحاب المصالح، وتطرق إلى الدور البارز للهيئة العليا الشرعيّة في تعزيز معايير الشفافية وحماية المستهلك، وأهميتها بالنسبة لمجتمعنا واقتصادنا. كما تم مناقشة سبل تحقيق التكامل الفعال للشريعة في الأطر التنظيمية والقانونية، وتطرقت النقاشات إلى زيادة مستوى الوعي، وبناء القدرات على مختلف مستويات الأطر التنظيمية والقانونية.