تباين إغلاقات الأسهم.. والأجانب والمؤسسات يعزّزون مشترياتهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع غياب المحفزات وترقب المستثمرين ظهور أنباء جديدة، فيما واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم لاقتناص الفرص.

وارتفع سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، بينما تراجع سوق دبي إثر عمليات جني أرباح استهدفت الأسهم الكبرى، في مقدمتها «إعمار العقارية».

وارتفع سوق أبوظبي بنحو 0.5% عند مستوى 4990.85 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 0.44% إلى مستوى 2663.55 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والتأمين والبنوك والنقل والاستثمار والاتصالات والسلع.

ووصلت سيولة الأسهم أمس إلى 412.8 مليون درهم، منها 231.63 مليون درهم في دبي، و181.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 228.3 مليون سهم، موزعة بواقع 193.3 مليون سهم في دبي، و35 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4681 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.38% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.81%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.55%، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.51%. وصعد قطاع العقار بنحو 1% على أثر ارتفاع «الدار» 1.07%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.69%، وزاد أيضاً قطاع الاتصالات بنسبة 1.12% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما انخفض قطاع الطاقة 0.57% مع نزول «دانة غاز» 2.17%، و«أدنوك للتوزيع» 1.1%، وارتفاع «طاقة» 7.27%، وانخفض قطاع الاستثمار 1.47% مع هبوط «إشراق» 2.2%، و«الواحة كابيتال» 1.3%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً نحو 60.67 مليون درهم، ليغلق عند 8.5 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 53.84 مليون درهم، ليصل إلى 14.9 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 25.35 مليون درهم، ليقفل عند 16.24 درهماً. وكان سهم «الإمارات للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.71% إلى 7.75 دراهم، فيما كان «أغذية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.79% إلى 3.49 دراهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي تراجع قطاع العقار بنسبة 0.42% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.87% و«الاتحاد العقارية» 1.73%، و«أرابتك» 1.88%، و«داماك» 1.91%، و«ديار» 3.09%. وتماسك قطاع البنوك مع استقرار «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع الاستثمار 1.22% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» 1.53% و«شعاع كابيتال» 0.64%، و«سوق دبي المالي» 0.28%، وانخفض قطاع النقل 1.27% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.93%، و«أرامكس» 1.63%، و«الخليج للملاحة» 0.62%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 51 مليون درهم، ليغلق عند 4.54 دراهم، تلاه سهم «داماك» حاصداً نحو 30.5 مليون درهم، ليقفل عند 0.92 درهم، ثم سهم «السلام البحرين» بتداولات 23.7 مليون درهم ليستقر عند 0.8 درهم. وكان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.52% إلى 0.24 درهم، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.77% إلى 0.23 درهم.

اتجاهات المستثمرين

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 27 مليون درهم، منها 21.45 مليون درهم للخليجيين، و5.48 ملايين للأجانب، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 27 مليوناً، منها 2.76 مليون للعرب، و24.16 مليوناً للمواطنين.

ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 30.25 مليون درهم، منها 28.37 مليون درهم في أبوظبي، و1.87 مليون في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 30.25 مليون درهم، موزعة بواقع 28.37 مليون درهم في أبوظبي، و1.87 مليون درهم في دبي.

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