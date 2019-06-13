سيتي تطلق تحدي «سيتي فينتك» إقليمياً من دبي

المصدر: Ⅶ دبي ـــ وائل اللبابيدي

قالت مجموعة سيتي المصرفية، أمس، إنها ستطلق تحدي «سيتي فينتك» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتيح الفرصة لمجتمع التكنولوجيا المالية من أفراد وشركات في المنطقة أن يضعوا أفكارهم موضع التنفيذ والتوصل إلى حلول مالية مبتكرة، وذلك لأربع مشكلات أساسية هي رقمنة التحصيلات النقدية، والمدفوعات المؤكدة، وتنفيذ عمليات الدفع بين الشركات من جهة وبين الشركات والأفراد من جهة أخرى «B2B2C»، بالإضافة إلى رقمنة إجراءات التجارة العالمية.

ودعا إمري كارتر، مدير إدارة الحلول التجارية والخزينة لدى سيتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصحاب الحلول المبتكرة بقطاع فينتك بغض النظر عن حداثتهم في الأسواق إلى المشاركة في التحدي الذي يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للعملاء، وتقديمها عبر البنك لغاية 10 يوليو. ويحصل الفائزون على فرصة للعمل مع إدارة الحلول التجارية والخزينة بـ«سيتي بنك»، وعرض حلولهم للرعاة التنفيذيين خلال يوم «سيتي فينتك» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقرر في 9 سبتمبر، كما سيتم دعوة الفائزين لمؤتمر «جلوبال فاينانس للبنك الرقمي والمبتكر» بدبي في 10 سبتمبر، مع منحهم فرصة للعمل مع سيتي على تطوير حل جاهز للسوق بحلول مارس 2020.