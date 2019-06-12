سوق أبوظبي العالمي ينضم لشبكة «تخضير النظام المالي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي انضمام سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة له إلى شبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير النظام المالي.

وذلك تأكيداً على التزام السوق بتعزيز جهود التمويل المستدام في الإمارات والمنطقة كافة. وتأتي أول مشاركات السوق في الشبكة، من خلال دعم التوصيات، التي جاءت في التقرير الذي نشرته الشبكة في أبريل 2019 تحت عنوان: «دعوة إلى التحرك- التغيير المناخي كمصدر للمخاطر المالية».

وانطلقت شبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير النظام المالي في ديسمبر 2017، وتعد المنصة العالمية الوحيدة التي تختص بجمع البنوك المركزية والمشرفين من كل الولايات القضائية، بهدف فهم وإدارة المخاطر المالية والفرص الناتجة عن التغير المناخي، وإيجاد طرق لتوظيف الموارد المالية الحالية لتحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام.

وتأتي عضوية سلطة تنظيم الخدمات المالية في الشبكة ضمن جهود ومبادرات السلطة المتواصلة، التي تهدف إلى إيجاد بيئة أعمال متكاملة ومنصة للتمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم تكوين رأس المال وتطوير المنتجات، التي من شأنها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتطلع سلطة تنظيم الخدمات المالية لدعم الشبكة في كل أعمالها ومبادراتها في تطوير وحماية البيئة وإدارة مخاطر التغير المناخي في القطاع المالي.

وأطلق سوق أبوظبي العالمي أجندة التمويل المستدام في يناير، بداية العام الحالي، للتركيز على شمل مبادئ الاستدامة في الإطارات التنظيمية، وتعزيز التعاون المحلي والدولي ونشر المزيد من المعرفة والوعي والتواصل.

بالإضافة إلى إيجاد بيئة مالية مستدامة في سوق أبوظبي العالمي. كما يهدف سوق أبوظبي العالمي لدعم مبادرات الإمارات في ما يتعلق في التمويل المستدام ومنها رؤية الإمارات 2021 وأجندة الإمارات الخضراء 2015-2030.