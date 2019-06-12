«جرينستون ايكويتي بارتنرز» أول شركة استثمار بالمحافظ مرخصة من هيئة الأوراق المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جرينستون ايكويتي بارتنرز»، أنها أصبحت أول شركة من نوعها تحصل على ترخيص لترويج المنتجات المالية والأوراق المالية الأجنبية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات.

ومنحت الهيئة «جرينستون ايكويتي بارتنرز» لترويج المنتجات المالية، إحدى الشركات التابعة لـ «جرينستون» في الإمارات ترخيصاً لمزاولة أنشطة ترويج المنتجات المالية وترويج الأوراق المالية الأجنبية.

وفي إطار الترخيص الجديد، ستتمكن «جرينستون» من تنفيذ أنشطة الاستثمار في المحافظ لعملائها من خلال تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوفير خيارات الاستثمار الدولية والمحلية للمستثمرين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في الإمارات، وهو ما سيساهم في دعم مهمة الهيئة لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تحسين الإطار التشريعي اللازم لتطور أسواق رأس المال في الدولة.

وقال علي غيمشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جرينستون ايكويتي بارتنرز»: حصولنا على هذا الترخيص المتميز يشكل إنجازاً ملفتاً في رحلة نمو جرينستون، كما أنه يرسخ حضورنا كشركة استثمارية لها دور فاعل في جمع وتكوين رأس المال في الشرق الأوسط. وأضاف: نؤكد التزامنا بدعم مهمتها وأهدافها. كما يأتي هذا الترخيص تتويجاً لنهج عملنا القائم على سياسة الامتثال بالمرتبة الأولى، ويدعم هدفنا المتمثل في تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية القيّمة والجذابة والتي لم تكن متوفرة سابقاً للمستثمرين في الإمارات.

وقال عمر الغربللي، رئيس شركة «جرينستون ايكويتي بارتنرز»: يشكل هذا الترخيص الركن الأساسي الأكثر أهمية في رؤية جرينستون بأن تكون الشركة التي تبعد مسافة 30 دقيقة بالسيارة عن كل مستثمر يتعامل معها، وهو ما يُعدّ، من وجهة نظرنا، الطريقة الوحيدة الفاعلة لتأسيس علاقات أكثر جدوى وإنتاجية ونفعاً مع مستثمرينا.